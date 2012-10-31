清代《仿北宋小字本<说文解字>》

民国时期《河南图书馆馆刊》

清代中期的医书

清代《养蒙针度》

走进洛阳金石文字博物馆，看到这些书页泛黄的古旧藏书，觉得它们仿佛为我们打开了一扇历史之窗，让我们得以窥见文人心性、前朝旧事。

在这些藏书中，有字书、医书、经书、志书、杂志等，内容庞杂，涉猎广泛，如《仿北宋小字本<说文解字>》《养蒙针度》《百症赋》《河南公报》等，对我们了解当时的社会历史文化大有裨益。

其中，清代的《仿北宋小字本<说文解字>》尤为引人关注。这一方面是因为《说文解字》(简称《说文》)是中国首部字书，即中国首部按部首编排的字典；另一方面是因为这部伟大的著作是许慎在洛阳完成的。

许慎是东汉著名的经学家、文字学家，汝南召陵(今属漯河)人。他历时20余年，从公元100年一直写到公元121年，才将《说文》一书完成。

《说文》分540个部首，共收字10516个，并对每个字进行了解释，我们从中可以了解古代的政治、经济、文化、风俗习惯等。如书中对“车”的解释：“舆轮之总名，夏后时奚仲所造。”根据这段文字，我们可以知道夏代已有了车。

历经千年，《说文》原书早已失传，不过，中国历代都有很多学者在研究《说文》。这本《仿北宋小字本<说文解字>》，就是清人仿北宋小字本《说文》刻印的。

除了内容，藏书所用字体也很赏心悦目，或如行云流水，或似龙飞凤舞，让不少参观者流连忘返。（洛阳晚报记者 刘婷 文/图）