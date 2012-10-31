昨日，记者从市轨道交通公司获悉，我市轨道交通1号线试验段史家湾站开工在即。为保障施工过程中道路畅通，尽量减少对居民出行的影响，有关部门制订了交通疏解方案。

设置围挡

中州路与安居路交叉口中州路方向围挡共长约265米，南北方向长约32米，围挡设置期限自2016年12月15日至2017年12月14日。

市轨道交通公司相关负责人介绍，轨道交通1号线试验段史家湾站将先期建设，它的开工标志着我市城市轨道交通建设正式拉开序幕。先期开工史家湾站试验段，主要是为了验证设计成果、摸清地质状况、检验施工队伍、积累施工及管理经验，探索适合我市轨道交通施工、管理的方法，同时吸引各地各专业人才来洛，建立初步的专业人员队伍。

根据方案，史家湾车站主体呈东西向，主要由站厅、站台、设备及管理用房、入口通道、风道、风亭等组成。车站总长约203米，宽近20米，总建筑面积近1.4万平方米，为地下二层岛式站台车站。

疏解方式

取消该路口现有交通信号灯，并在围挡外侧设置波形护栏，确保车辆行驶安全。

围挡北侧预留1条机动车道和1条机非混行车道，总宽度7.5米，改造北侧部分人行道，允许非机动车借人行道通行；围挡南侧预留3条机动车道和1条非机动车道，并设置机非分隔护栏，总宽度12米。

路口禁止左转，原有左转或直行车辆右转至围挡东西两侧的掉头车道处掉头通行。在施工路段，围挡以西约70米处重新布设斑马线，方便行人、非机动车通行，同时配合交警部门设置警示灯等必要安全设施。（洛阳晚报记者 潘立阁）