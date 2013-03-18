这则消息令不少人感到振奋

核心提示

“重大突破！癌细胞竟被中国医生用小苏打‘饿死’了！”一则浙江的研究团队创新治疗癌症的消息引发关注。就在网友欢呼叫好时，有人质疑怎么把治疗癌症说得像治疗感冒一样轻松。

昨日，《洛阳晚报》记者从我市多位治疗肿瘤方面的专家处了解到，目前，用“小苏打‘饿死’癌细胞”只是临床试验的一种理想状态，放在实际治疗中有些夸大其词。

事件消息在传播中被扭曲，存在夸大现象

这两天，“小苏打治癌”的消息成为热门话题，缘由是一则“中国医生用小苏打‘饿死’癌细胞”的新闻。相关媒体报道称，浙江大学肿瘤研究所教授胡汛所在的研究团队证实“用小苏打‘饿死’癌细胞”这一治疗思路靠谱儿。

此消息在网上引发热议。记者发现，相关媒体新闻原文报道中“小苏打‘饿死’癌细胞”并非主要信息。

“癌细胞需要‘吃’东西才能生存，剥夺它的食物，癌细胞就会死亡。”胡汛提到这种观点，并称肿瘤中有大量乳酸，乳酸解离成乳酸阴离子和氢离子，成为癌细胞的两个“帮手”，使得癌细胞在葡萄糖供应减少时，保护癌细胞“休眠”，一旦葡萄糖恢复供应，癌细胞会恢复生长。按照这种说法，如果阻断癌细胞必须“吃”的葡萄糖，并利用小苏打破坏肿瘤中的乳酸的协同功效，可使癌细胞快速死亡。

自2012年起，胡汛团队与浙江一医院的医生合作，尝试将这种科研成果转化为肿瘤临床治疗，投入到对原发性肝细胞肝癌新型疗法研究中。他们利用这一方法治疗了40例肝癌中晚期病人，有效率达百分之百。

不过，原本相关媒体报道的是新型治疗方法，在网上经一些自媒体放大后本末倒置，把在其中起辅助作用的小苏打助推成“明星”。

说法临床试验至推广治疗，还有很长一段路要走

“小苏打‘饿死’癌细胞”的说法靠谱儿吗？洛阳东方医院肿瘤科主任方学辉说，目前医学上治疗肿瘤的方法主要有三大类，即切除、放疗和化疗，这些方法主要是切除或杀死部分肿瘤细胞，但肿瘤个体发病时，其体内的肿瘤细胞数量庞大，如果这些肿瘤细胞为恶性，就成了癌细胞，加上个体存在差异，上述方法的治疗效果参差不齐。

不可否认的是，肿瘤细胞或癌细胞均要通过人体获得能量，临床治疗上确有一些介入治疗的方法，实现部分阻断肿瘤细胞血供的做法，这与“小苏打‘饿死’癌细胞”的方法有相似之处。

这种疗法是通过药物致使为肿瘤细胞提供“养分”的主要血管产生栓塞，阻断肿瘤细胞的血供，进而部分阻断为肿瘤细胞供养的通道，达到抑制其生长的目的，但这种方法的治疗效果个体差异较大，且不能痊愈。

昨日，郑州大学附属洛阳中心医院肝病科主任张国强在杭州参加了一项学术会议。对于网上的说法，他说：“一些新型的治疗办法尚在临床试验阶段，还未到推广治疗阶段，因此尚无准确定论。”虽然大家对“小苏打‘饿死’癌细胞”寄予厚望，但就目前来说，推广为有效的治疗方式，还有很长一段路要走。

提醒喝苏打水对身体有益，但非人人都适合喝

有媒体报道，曾有一名外国专家在美国癌症研究学会杂志上发表了一篇论文，其中讲到一个故事：一名肾癌全身转移的患者已走到生命尽头，在无药可用的情况下，医生让他喝苏打水，结果在该论文发表时对方仍活着。

喝苏打水能治疗肿瘤吗？方学辉说，苏打水可中和酸性环境，但并不能从根本上改善人的体质。“肿瘤患者个体存在差异，喝苏打水不一定有疗效，但喝苏打水对人体有一定好处，比如利于人体排出尿酸。”方学辉说，苏打水进入人体肾脏后，能起碱化尿液的作用，进而促进人体尿酸排泄。

对人体有健康作用的苏打水，主要指含“小苏打”即碳酸氢钠的水。值得注意的是，一些苏打水饮品并不能治疗疾病，广告上宣传的其可美容养颜、治疗便秘等功效没有科学依据。

此外，对于胃酸分泌过少或高血压人群，不要大量饮用苏打水。胃酸分泌少的人群，苏打水会加重胃酸缺乏；高血压人群过多饮用苏打水，会导致人体钠的摄入量增加，这与减少钠的摄入量治疗高血压的措施相悖；健康人同样不宜长期大量喝苏打水，否则容易引起饮食中的钠超标。（洛阳晚报记者 王博东 郭学锋 通讯员 路书斋 尤云飞 文/图）