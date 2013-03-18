月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。

嵩山表里千重雪，洛水高低两颗珠。

清景难逢宜爱惜，白头相劝强欢娱。

诚知亦有来年会，保得晴明强健无。

——唐·白居易《八月十五日夜同诸客玩月》

白居易(公元772年—公元846年)，字乐天，号香山居士，又号醉吟先生，祖籍太原，生于河南新郑，是唐代伟大的现实主义诗人。白居易与元稹共同倡导新乐府运动，世称“元白”，还与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛，形式多样，语言平易通俗，有“诗魔”和“诗王”之称，有《白氏长庆集》传世，代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

这首诗主要描绘东都洛阳中秋夜月的美景，同时写出了诗人的伤感之情。

“月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。”唐代的洛阳城，繁华辉煌，尤其是夜景，令人陶醉。中秋时节，一轮明月在望，便引诗情无限，诗人由此生出“玩月”的闲情逸致。

“嵩山表里千重雪，洛水高低两颗珠。”放眼望去，嵩山白茫茫一片，仿佛落了一层雪，明月照在洛水间，波光粼粼，月光皎洁，天上、水中两轮明月相互映衬，宛若两颗明珠。

中秋月夜之景虽美，但诗人难掩多愁善感之情。“清景难逢宜爱惜，白头相劝强欢娱。诚知亦有来年会，保得晴明强健无。”这般美景十分难得，固然值得珍惜，只是，自己一天天变老，头上已落满秋霜，如今也是强作欢娱，不知道来年相会，大家是否还能像今天这样强健？

有意思的是，陪同“玩月”的洛阳才子刘禹锡见老友如此伤感，便提笔写了一首《八月十五夜玩月》：“天将今夜月，一遍洗寰瀛。暑退九霄净，秋澄万景清。星辰让光彩，风露发晶英。能变人间世，攸然是玉京。”老天用今夜的如水月色，清洗整个天宇人世。暑气已退，天空明净，秋色澄明，万物清丽。满天繁星的光彩都让给了月色，连金风玉露都透出耀人的光芒。经常变换的是人间，而月亮依然是恒久的！

刘禹锡的诗读来顿觉满卷月华，天上人间，心摇神荡，足可见诗人运思的匠心。面对好友如此富于哲理性的诗句，白居易心中的阴霾定然一扫而光。 (晓夕)