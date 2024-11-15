洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

游客速看！洛阳专项整治旅游市场 这些行为可电话投诉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市文化广电和旅游局网站 2025.04.16 11:45
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　15日，洛阳市文化广电和旅游局发布公告，将在全市范围内开展旅游行业专项整治行动，重点打击导游无证执业、强制消费、无证经营、虚假宣传等乱象，详情如下：

洛阳市文化广电和旅游局关于整治旅游行业导游乱象、强制消费等问题的公告

致各文旅企业、广大游客和市民朋友：

　　为进一步规范旅游市场秩序，切实保障游客合法权益，洛阳市文化广电和旅游局牵头在全市范围内开展旅游行业导游乱象、强制消费专项整治行动，现将此类问题举报投诉方式及相关事项公告如下：

　　一、整治重点

　　(一)导游乱象。未取得导游证私自从事导游活动；以伪造、涂改、冒用、租借导游证的行为；未经旅行社委派私自执导行为。

　　(二)强制消费。景区景点、旅行社及导游在旅游过程中以各种方式诱导、强迫游客消费的行为；违规设置销售“园中园”门票、捆绑销售景区联票、安排强制购物或另行付费旅游项目等行为。

　　(三)无证经营。未取得旅行社业务经营许可，通过网络平台、社交媒体、线下门店等渠道招揽游客、组织旅游活动的行为。

　　(四)虚假宣传。整治旅行社在广告宣传中夸大旅游服务内容、虚假承诺旅游体验、隐瞒重要信息等行为，确保游客获取真实、准确的旅游产品信息。

　　二、举报投诉方式

　　为畅通举报投诉渠道，方便市民和游客监督，现公布举报投诉电话：0379—12345。

　　三、其他事项

　　举报人应提供真实姓名、联系方式及举报内容等相关信息，以便我们进行后续核实和处理。我们将对举报人的个人信息严格保密，确保举报人的合法权益不受侵害。对于被查实的导游违规执业和强制消费等行为，我们将依法依规对涉事人员及旅行社进行严肃处理，绝不姑息。

　　四、温馨提示

　　请广大游客、市民朋友们选择正规旅行社，签订正规旅游合同，切勿听信拦路导游言辞，讲解请到游客中心或讲解中心委派，避免上当受骗。在旅游行程中，注意人身和财产安全，避免前往未开发区域，如遇导游乱象、强制消费等问题，请保留相关证据(如合同、票据、录音、视频等)，并及时通过合法途径举报。

　　洛阳市及各县(区)文化广电和旅游局将以此次专项整治行动为契机，进一步提升旅游服务质量，希望各文旅企业、广大游客、市民朋友们能够积极参与旅游市场的监督和管理，共同营造一个安全、舒心、文明、和谐的旅游环境。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
        说到憋尿这事儿，相信大家都经历过，这一看似无关紧要的行为，实则暗藏健康隐患。
  • ·口服胶原蛋白对护肤到底有没有用？
  • ·春天易上火怎么办？
  • ·健康快讯：河科大二附院糖尿病专科门诊开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳华夏历史文明传承创新产业园开工
  • 35℃！一秒入夏！洛阳将迎来首个...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 祝贺！洛阳姑娘李柯雯入选国家女...
  • 西工地步行街（4S街区段）试开街
  • 孟津区城关镇：田园春韵乡村美【...
  • 三诺新材萃取剂项目一期投产 产品...
  • 洛阳近期杨柳絮为啥那么多？专家解答
  • 二里头夏都遗址博物馆将举办中国...
  • 公园赏牡丹 情暖“夕阳红”【组图】
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605