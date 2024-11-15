329.95万人次游洛阳！深挖文旅消费 洛阳有何妙招

正是一年赏花季，清明假期329.95万人次游洛阳。社交平台上，这几天“洛阳牡丹甲天下”话题播放量达14.9亿次，汉服与花海霸屏热搜。

游客在洛阳赏花 新华社/图

顶端新闻·河南商报记者 韩玉

牡丹花开，洛阳沸腾。

正是一年赏花季，清明假期329.95万人次游洛阳。社交平台上，这几天“洛阳牡丹甲天下”话题播放量达14.9亿次，汉服与花海霸屏热搜。

流量狂飙背后，旅游人均每次花费这一数据值得深思，从文旅流量城市到文旅消费强市，洛阳还有多远的路要走？

牡丹开了，洛阳拼了

在刚刚过去的清明假期，“为一朵花奔赴一座城”成为大众出游热点，329.95万人次游洛阳，再现“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的盛况。

而为了“这朵花”开，洛阳也做好了准备。

早在2月份，洛阳就多次召开会议，研究筹备中国洛阳牡丹文化节，其中“新”被提到重要位置。而这一理念在本届牡丹文化节中也得到体现。

王城公园打造沉浸式赏花新场景，推出开园迎宾、“六艺”体验、周王巡游等实景演艺；隋唐城遗址植物园以“盛世隋唐国色无双”为主题，推出一系列沉浸式演出……

同时，洛阳还从花期调控、基础设施升级、交通管理、沉浸式活动策划、服务优化等多维度发力，确保游客体验与城市承载力双提升。

这场筹备多时的“牡丹保卫战”，最终让洛阳交出了一份亮眼的成绩单：清明假期，洛阳共接待游客329.95万人次，旅游总收入27.43亿元，同比分别增长6.37%和9.42%。携程数据显示，洛阳市旅游订单量实现环比100%的显著增幅，酒店订单量同比增长31%。

数据透视：文旅消费力还有很大上升空间

对于一个三线城市来说，这样的文旅数据值得狂欢。但从旅游人均每次花费来看，洛阳还需再接再厉。

国内旅游人均每次花费指一定时期内每个国内旅游者在旅游目的国或旅游目的地的平均支出额，即某一时期国内旅游收入总额与国内旅游者人次数之比。相较于游客人次和总收入，其更能反映旅游消费的整体水平和变化趋势。

据官方数据计算得出，清明假期洛阳旅游人均每次花费831.3元。从全国层面来看，清明节假期3天，全国国内出游1.26亿人次，国内出游总花费575.49亿元，旅游人均每次花费约为456.7元；从全省层面来看，清明假期河南省接待游客1992.7万人次，旅游收入117.3亿元，旅游人均每次花费约为588.6元。

从这两个层面来看，洛阳的数据毫不逊色。但与国内文旅消费力强市相比，还有很大上升空间。

以游客体量相当的宁波为例，清明假期宁波市共接待游客366.4万人次，实现旅游总收入42.14亿元，游客人均每次花费超1150元，约是洛阳的1.38倍。

再如同为古都的北京，清明假期北京市接待游客总量959.3万人次，同比增长6.2%；实现旅游总花费115.0亿元，人均花费1198.7元/人次，约是洛阳的1.44倍。

一业内人士告诉顶端新闻·河南商报记者，从旅游人均每次花费来看，清明假期洛阳的游客消费力亟待增强。

以2024年整体数据为例，2024年，洛阳市累计接待游客1.53亿人次，旅游总收入1208.59亿元，人均花费789.9元/人次。

再来看同为古都的西安，2024年西安接待游客3.06亿人次，旅游收入3760亿元，人均花费1228.7元/人次，约是洛阳的1.5倍。

在上述业内人士看来，这与洛阳消费场景单一、游客停留时间短、产业链延伸不足、文旅运营与体制制约等有关。

而清明假期，洛阳景区未“跻身”河南旅游收入前五，也能从侧面印证上述问题。

洛阳觉醒：“更好地把客流量转化为消费力”

而这也是中国文旅产业的集体课题：当武汉的樱花谢了、哈尔滨的冰雪化了，靠季节性资源爆红的城市，如何长红？

洛阳已经觉醒。今年洛阳市政府工作报告提出，要培育1个省级品牌消费集聚区，提升“古都夜八点”“洛阳味道”等特色品牌，增强牡丹文化节、河洛文化旅游节、世界古都论坛等国际影响力和消费带动力。

“更好地把客流量转化为消费力”，近日，洛阳市委召开的文旅提质专题会议上，这句话直击痛点。同时这场会议释放的信号极为明确：要保持热度拉动消费培育品牌，加快做大做强洛阳城市旅游。

怎么做？这场会议指明了方向：

加快建设文旅新场景，着力打造若干有场景、有调性、夜经济活跃的文商旅融合街区，为游客提供更多文旅消费和打卡场景。

要大力培育网红小店，以文商旅融合街区为重点，突出年轻人喜欢的业态，不断激发文旅消费活力。

要加快发展新业态，进一步做好古都、汉服、牡丹等特色文旅IP的转化文章，更好地把客流量转化为消费力。

要深入开展短视频传播，持续保持网上热度和正面形象，实现更有效的传播和引流。

要持续提升游客体验感，真正为游客提供宾至如归的旅游体验。

洛阳的觉醒，恰是中国文旅产业进化的缩影：当“资源红利”触达天花板时，真正的较量在于谁能把“流量入口”转化为“消费生态”。

花开花落二十日，但神都的故事，才刚刚开始。①