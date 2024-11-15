近日，位于洛阳国际牡丹园万芳园航天育种网室的太空黑牡丹翰墨丹青绽放，成为园里的新宠。

近日，位于洛阳国际牡丹园万芳园航天育种网室的太空黑牡丹翰墨丹青绽放，成为园里的新宠。

该园有关负责人介绍，翰墨丹青是目前全球唯一的太空黑牡丹新品种。去年4月，翰墨丹青通过中国花卉协会牡丹芍药分会专家组鉴定。其花蕾呈圆形，花瓣宽大圆整，色泽深邃如墨，基部点缀梭形深黑色斑纹，花丝、柱头及花盘均点缀深紫红色，花盘呈革质状并晕染同色系，宛若水墨画卷跃然深邃浩瀚天地之间，故名翰墨丹青。

翰墨丹青植株形态挺拔直立，株高显著，花期中开偏早，长势旺盛，既适宜装点古典园林与庭院景观，也可盆栽观赏。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）