戴珍珠不如簪牡丹（诗词小说里的国色天香）

“去洛阳看完牡丹，我的中式审美觉醒了！”4月中旬，牡丹盛花期，花海铺向天际，天香随风飘溢，把游客宠到天边。

“去洛阳看完牡丹，我的中式审美觉醒了！”4月中旬，牡丹盛花期，花海铺向天际，天香随风飘溢，把游客宠到天边。身穿汉服，头簪牡丹，这可是千年前就风靡河洛的时尚。今天翻翻《宋人轶事汇编》及宋代周师厚的《洛阳牡丹记》，说说宋代关于牡丹的中式审美。

起名大师

身处洛阳，随时随地有机会赏花，遇见叫不上名字的好花，便想若是文潞公看见，不知会给它起个啥名字。

为何是文潞公？因为他老人家爱给牡丹起名儿。

文潞公就是文彦博，四度“判河南府”，来洛做官。洛阳民间培育出好牡丹，都爱献给文潞公，请他起个好名字。

元丰年间，洛阳城银李圃中培育出一种浅黄色的千叶牡丹，献给河南府尹潞国公文彦博，文彦博看后心生喜爱，命名为“女真黄”。后来，女真人入主中原，女真黄便有了宋亡金立的特殊含义，这恐怕是文潞公万万想不到的。

就在同一时期，银李圃中还出了一种同株双色的奇异红牡丹，色浅的类似瑞云牡丹，色深的类似间金牡丹，文潞公对其十分欣赏，命名为“二色红”。

邙山上有左氏家，培育出一种千叶白牡丹，花瓣呈楼子状，文潞公为它命名“玉楼春”。

有个叫孟三郎的外地人来洛阳，于山涧饮水之际，见远处水畔有一妇人迎风而立。这样美貌的女子自己从未见过，孟三郎怦然心动，不禁看呆了。忽然，女子转身要走，孟三郎起身去追，却连个影子也没追上。回头来到女子立足处，他见到一株牡丹，花瓣红色撒金，美得不可方物，遂将其连根挖出移至洛阳。文潞公见过此花，称其为“涧仙红”。

知花之人

牡丹品种繁多，您是不是跟我一样，除了洛阳红、凤丹白、二乔、豆绿等知名品种，其余的都得看名牌？识花本非易事，邵雍若从北宋来到当代洛阳，一定是牡丹专家。

商州(今陕西商洛)太守赵郎中是邵雍的朋友，曾请邵雍与商州令章惇(音同吨)相会。章惇当时二十多岁，进士及第，以豪俊自许，见到邵雍不知尊敬。三人聊到洛阳牡丹时，赵郎中对章惇说：“先生洛阳人也，知花为甚详。”

邵雍于是娓娓道来：“我们洛阳人品鉴牡丹的高下，只看根就知道品第优劣的是高水平的人，凭看枝叶而知道品第优劣的是中等水平的人，而通过看花蕾来判断花品优劣的是低水平的人。依你所说，乃是低水平的人。”简短的几句话，使得夸夸其谈的章惇顿时哑口无言。照邵夫子所言，北宋的洛阳人真厉害！

欧阳修不是洛阳人，但他作为“洛阳花下客”，一直对牡丹情有独钟。他曾得到一幅古画，画上是一丛牡丹，花下有一只猫。此画有何精妙之处？欧阳修看不出来。一天，亲家吴育上门拜访，见到这幅画，便说：“此正午牡丹也。”为何？吴育进而解释，画中的牡丹花瓣展开，花的色泽显得干燥，这是正午时花的样子；猫的瞳仁像一条线，这是正午时猫的眼睛。在我看来，“破案”的关键在于猫眼，欧阳修肯定没养过猫，否则不会连这都不知道。

簪花时尚

不管会不会起名及识花，都不耽误人们赏花与簪花。头戴牡丹，流连花海，飘飘欲仙。

宋人尚簪花，上自皇亲贵胄，下至贩夫走卒，一到牡丹花季，人人都爱簪花。皇帝赐宴，赏一朵千叶牡丹给谁戴，那可是无上光荣。

寇准不到二十岁中进士，宋太宗很看重他。一次传宴时，宋太宗命人将千叶牡丹戴在他头上，说：“寇准年少，正是赏花吃酒时也。”

一年，宋真宗东封泰山，命枢密使陈尧叟为东京留守，马知节为大内都巡检使。临行前，真宗下令在后苑赐宴。真宗与二公皆戴牡丹而行。席间，真宗让陈尧叟把头上的花拿掉，并到御座边来，接着竟将自己头上的牡丹取下一朵，给陈尧叟戴上。陈尧叟激动万分，拜舞谢恩。

宴席散后，二公出宫，走在路上，忽然一阵风来，陈尧叟头上牡丹被吹掉一片花瓣。他赶紧招呼随从：“快、快！把那片花瓣拾回来。”随从追回花瓣，他小心翼翼地将其塞进袖口：“此乃官家所赐，不可弃之。”

按规矩，侍宴赐花，由内使为亲王宰相簪花，其他人都是自己戴。即便端出百余盘牡丹，千叶牡丹也不过十余朵，除了亲王宰相，其他人也难得。陈尧叟得到的这朵牡丹可太珍贵了！不知回去该如何供着？

有时候，戴满头珍珠，不如簪花一朵。一次，广州送来一批没收入官的珍珠，宋仁宗与后宫嫔妃一起观看，张贵妃看得两眼放光，仁宗就将珍珠赐给了她。谁知其他妃嫔也想要，仁宗只好派人去民间采买，导致珠价猛涨。 一天，众人在内殿赏牡丹，贵妃来得最晚，戴了一头珍珠。仁宗知道珠价上涨的事，故意以袖掩面道：“满头白纷纷，更没些忌讳。”贵妃惶恐，赶紧取下珍珠。仁宗大悦，让大家每人簪牡丹一朵。从那以后，后宫皆不戴珍珠，珠价随之大减。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）