洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

曝光！洛龙区、新安县校外机构违规开展学科培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳市教育局”微信公众号 2025.04.09 11:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，近期在暗访检查中发现瀍河区、涧西区、洛龙区个别培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。

　　一、洛龙区小丫儿校外托管服务有限公司违规开展学科类培训

　　洛龙区国宝花园附近小丫儿校外托管服务有限公司以托管名义违规开展学科培训，相关证据材料已移交属地教育部门。另外，该机构门头广告名称与营业执照上的名称不一致，且存在误导性内容。

　　二、新安县未新水教育咨询服务中心违规开展学科类培训

　　新安县校外培训机构治理整顿办公室在检查中发现新城西区涧河西路未新水教育咨询服务中心以学生在平板电脑上购课自主学习为由，违规开展初、高中文化课培训，工作人员现场对该机构下发了停办通知单，约谈了机构负责人，对其违规培训行为予以警告，责令其立即停止违规学科培训，撤换门头，退还所收费用。

　　洛阳市教育局将持续对违规培训开展明察暗访检查，严肃查处各类违法违规培训行为，加大对违规培训公开曝光力度，发现一起、查处一起、处罚一起，始终保持整治“地下”违规培训的高压态势。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到七二五所调研
  • 洛阳与河南体育学院签署校地合作...
  • 满满烟火气 寻味夜洛阳
  • 深入探寻客家文化与河洛文化的渊...
  • 大风来袭！洛阳今日多云转晴天 阵...
  • 复色名品岛锦
  • 赣南师范大学教授钟俊昆：洛阳意...
  • 华南理工大学教授李小华：以客家...
  • 福建三明学院教授蔡登秋：客家文...
  • 文旅部科技教育司原司长孙若风：...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605