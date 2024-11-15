曝光！洛龙区、新安县校外机构违规开展学科培训

“洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，近期在暗访检查中发现瀍河区、涧西区、洛龙区个别培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。

一、洛龙区小丫儿校外托管服务有限公司违规开展学科类培训

洛龙区国宝花园附近小丫儿校外托管服务有限公司以托管名义违规开展学科培训，相关证据材料已移交属地教育部门。另外，该机构门头广告名称与营业执照上的名称不一致，且存在误导性内容。

二、新安县未新水教育咨询服务中心违规开展学科类培训

新安县校外培训机构治理整顿办公室在检查中发现新城西区涧河西路未新水教育咨询服务中心以学生在平板电脑上购课自主学习为由，违规开展初、高中文化课培训，工作人员现场对该机构下发了停办通知单，约谈了机构负责人，对其违规培训行为予以警告，责令其立即停止违规学科培训，撤换门头，退还所收费用。

洛阳市教育局将持续对违规培训开展明察暗访检查，严肃查处各类违法违规培训行为，加大对违规培训公开曝光力度，发现一起、查处一起、处罚一起，始终保持整治“地下”违规培训的高压态势。⑥