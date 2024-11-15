牡丹花品，是指牡丹花的品种分类。欧阳修的《洛阳牡丹记》说：“牡丹之名，或以氏，或以州，或以地，或以色，或旌其所异者而志之。”洛阳牡丹初植于隋，盛于唐，甲天下于五代、北宋，传承于后世。牡丹在洛阳，由花工们批红判白，新品迭出，牡丹花品代代增加，名品各领风雅。传统牡丹名品，皆出自洛阳。

牡丹花品，是指牡丹花的品种分类。欧阳修的《洛阳牡丹记》说：“牡丹之名，或以氏，或以州，或以地，或以色，或旌其所异者而志之。”洛阳牡丹初植于隋，盛于唐，甲天下于五代、北宋，传承于后世。牡丹在洛阳，由花工们批红判白，新品迭出，牡丹花品代代增加，名品各领风雅。传统牡丹名品，皆出自洛阳。

隋唐盛世众花王

隋朝大业元年(公元605年)五月，隋炀帝营建西苑。西苑中广种牡丹，标志着中国牡丹由野生阶段正式过渡到大规模园林种植。据唐代《海记》、宋代《玉海》、明代《天中记》、清代《读书记数略》等一致记载，西苑的牡丹花品有颤风娇、飞来红、醉颜红、天外红、一拂黄等19种。

颤风娇，是隋朝西苑最早培育的牡丹品种之一，为千叶红花，是牡丹众品中脱颖而出的第一个花王，今洛阳红为其变异品种。据《朝鲜史略》卷二记载，唐贞观九年(公元635年)，应新罗善德女王所请，唐太宗向新罗赠送牡丹种子。当时，所选的牡丹品种就是颤风娇。

在唐玄宗开元年间，洛阳花工左女培育出一种千叶紫花，名为左紫。唐人尚紫，人们推崇左紫，其价格很贵。白居易的《买花》云：“一丛深色花，十户中人赋。”这里的“深色花”就是左紫。左紫面世后，取代颤风娇成为牡丹花王。

在唐玄宗天宝年间，洛阳花工将左紫与颤风娇嫁接，培育了一个新的牡丹品种，就是酒醉杨妃。此花起楼重瓣，初开粉红色，内瓣多皱而细长；盛开粉紫略带蓝色，呈皇冠状；谢时紫粉白色。因其花梗柔软弯曲，花朵常常下垂且瓣薄，故在阳光下既有潇洒风流之姿，又有娇媚羞怯之态。这是第三代牡丹花王。

杨妃即唐代绝世美女杨玉环。唐玄宗与杨贵妃，常在宜阳三乡汉山的连昌宫驻跸，这里广种牡丹。传说有一次，杨贵妃饮酒后，微有醉意，更加迷人，恰逢新品牡丹绽放，名花倾国两相欢。玄宗大悦，赐此花名为酒醉杨妃。

五代牡丹多珍品

唐朝灭亡后，历史进入五代十国时期。后梁、后唐、后晋先后以洛阳为都；后汉、后周以洛阳为西京，洛阳居陪都之位。五代虽是乱世，但它是洛阳牡丹发展的重要时期。

后唐庄宗李存勖喜欢艺术，喜欢牡丹。五代宋初人陶谷的《清异录》记载，后唐庄宗在洛阳建临芳殿，殿前植牡丹千余本，有百药仙人、月宫花、小黄娇、雪夫人、粉奴香、蓬莱相公、卵心黄、御衣红、紫龙杯、三支紫等品种。

五代时，洛阳贵族园林众多，因为致仕的朝中官员多居于洛阳，而在任官员在洛阳多有别业园林，不少牡丹名品正是在这些贵族园林中培育的。

欧阳修的《洛阳牡丹记》记载：“魏家花者，千叶，肉红花，出于魏相仁浦家。”魏仁浦，后晋时入枢密院，后周时当过宰相。魏家花，就是魏紫，是千叶肉红花。起初是樵夫在寿安山中发现这种牡丹花，后挖出来卖给魏家。它是五代末年牡丹花王。魏紫，花呈楼子台阁型。花初开为紫红色透粉晕，盛开色变淡。魏紫既出，立即名闻天下。北宋王安石的《题金沙》曰：“海棠开后数金沙，高架层层吐绛葩。咫尺西城无力到，不知谁赏魏家花。”

在五代时，洛阳花工还培育了一种牡丹名品寿安红，又称百花妒，为千叶红花，出寿安县(今宜阳县)锦屏山中。花色泽桃红，花心有细碎的瓣，娇艳美丽。宋代赵孟坚的《牡丹》记载：“忆昔洛阳花，寿安红为冠。要其所从出，亦自薪槱(yǒu)伴。伊维花卉流，第以色媚眼。”

西京牡丹皆名品

作为北宋西京的洛阳，牡丹之盛又超前朝。欧阳修的《洛阳牡丹记》、张峋的《洛阳花谱》、周师厚的《洛阳牡丹记》和《洛阳花木记》等都是当时的花卉学专著。

司马光的《看花》云：“洛阳春日最繁华，红绿阴中十万家。谁道群花如锦绣，人将锦绣学群花。”很多人不远千里来洛阳赏花，政治家宗泽的《至洛》云：“都人士女各纷华，列肆飞楼事事嘉。政恐皇都无此致，万家流水一城花。”他目睹了北宋末年牡丹花开时节的繁盛景象，那万家流水、满城花开的洛阳美景，是皇都开封没有的奇观。

欧阳修《洛阳牡丹记》列出牡丹品种24个，该书说：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州。而出洛阳者，今为天下第一。”周师厚的《洛阳牡丹记》和《洛阳花木记》，共记载牡丹为109品，重点介绍了46品。张峋的《洛阳花谱》，记载牡丹121品，为宋代花谱中牡丹品种最多的。

在这些牡丹名品中，最重要的是姚黄。欧阳修的《洛阳牡丹记》记载：“钱思公尝曰：‘人谓牡丹花王，今姚黄真可为王，而魏花乃后也。’”周师厚的《洛阳牡丹记》则对其做了详细记载：“姚黄，千叶黄花，色极鲜洁，精彩射人，有深紫橒心，近瓶青旋心一匝，与瓶并色，开头可八九寸许。其黄花本出北邙山下白司马坡姚氏家。”“其色甚美，而高洁之性，敷荣之时，特异于众花，故洛人贵之，号为花王。”

除了姚黄，另外三个重要的牡丹花品是潜溪绯、欧家碧和状元红。欧阳修的《洛阳牡丹图》云：“四十年间花百变，最后最好潜溪绯。”欧家碧，花色碧绿，因出自洛阳欧氏圃中而得名。此花洛阳独有，堪称稀世珍品。

状元红，出自北宋状元吕蒙正宅院。它是千叶深红色，色类丹砂而浅，叶末梢微淡，近萼渐深，有紫檀心，开头可七八寸。状元红，在金朝和南宋时期备受推崇。南宋范成大的《蜀花以状元红为第一》载，四川牡丹中，以状元红为花王。

说说明清洛阳花

《大明一统志》是明代官修地理总志，于明英宗天顺五年(公元1461年)刊行。该书卷二十九载：“牡丹，出洛阳者为天下第一，有姚黄、魏紫，名园二十四，花品特著者二十五种。”它记载了明代中期洛阳牡丹的种植情况。当时，洛阳牡丹名园有24个，特别著名的品种有25个，如姚黄、魏紫等。明万历四十五年(公元1617年)，薛凤翔的《亳州牡丹史》记载牡丹品种200多个，但“献来红、丹州红、延州红、鹿胎花、莲花萼(è)、真珠红、一捻红及姚黄、牛家黄、鞓黄、甘草黄者，皆属未闻”。这些都是洛阳牡丹名品，亳州并无这些。

清代是洛阳牡丹大发展的时期，几部《河南府志》和几十部各县县志留下了大量的牡丹资料：乾隆十年(公元1745年)《洛阳县志》记载牡丹品种达173个。乾隆五十七年(公元1792年)，余鹏年的《曹州牡丹谱》总共列牡丹品种56个，不及乾隆十年《洛阳县志》所列洛阳牡丹品种的三分之一。

乾隆十年《洛阳县志》所列173个洛阳牡丹品种中，有特异品种7个：欧家碧、太极红、娇容三变、蓬莱相公、观音面、白屋出公卿、舞青猊。同时，所列的牡丹品种，有三分之一为新品种，如赛姚黄、赛魏紫、汝州红等。

菏泽知县安奎为《曹州牡丹谱》作序说：“曹州牡丹之盛，著于谈资久矣。而记述未有专书。”曹州(今山东省菏泽市)有牡丹，起源于明代后期。嘉庆《清一统志》引当时的《曹州志》载，曹州牡丹源于亳州。但明末战乱中，亳州、曹州为战乱之地，牡丹皆灭绝。因此，曹州牡丹应是乾隆初年，重新从洛阳引种的。故余鹏年引用友人催促他作《曹州牡丹谱》的信中的话说：“洛阳花要订平生！”（郑贞富）