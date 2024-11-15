快讯！滨河南路下穿天街工程隧道主体通车【视频】

18日上午，随着首辆汽车缓缓驶入隧道，备受市民关注的滨河南路下穿天街工程隧道主体正式通车。

18日上午，随着首辆汽车缓缓驶入隧道，备受市民关注的滨河南路下穿天街工程隧道主体正式通车。

滨河南路下穿天街工程是恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局的重要项目。该工程分为下穿天街隧道和滨河南路两侧地面道路两部分。其中下穿天街隧道全长495米，设计时速40公里每小时，采用双向四车道设计，同时设置独立非机动车道，实现机非分流。

滨河南路两侧地面道路为单向车道，设计时速30公里每小时，为方便周边商户和百姓出行，天街两侧均设置了掉头车道。项目整体完工后，天街将向北连接至规划建设的新天津桥，再现古都历史中轴线气象。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 谢胜利）