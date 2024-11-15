“混血”牡丹的缤纷花境！隋唐城遗址植物园最佳赏花点更新

一花三色的稀奇牡丹、端庄典雅的“不可能的梦”……18日，在洛阳隋唐城遗址植物园内，牡丹界的“混血儿”品种刚刚盛开，就吸引不少市民游客前来打卡。

一花三色的稀奇牡丹、端庄典雅的“不可能的梦”……18日，在洛阳隋唐城遗址植物园内，牡丹界的“混血儿”品种刚刚盛开，就吸引不少市民游客前来打卡。

进入4月中下旬，隋唐城遗址植物园内一些早开牡丹花瓣飘落，晚开牡丹品种及芍药园无缝衔接，持续为赏花颜值续航。

洛报融媒记者在现场看到，位于园区西南角的外来园、芍药园等逐渐成为人气观赏区。这里有最晚开牡丹20多个品种1000多株，目前“不可能的梦”等品种刚刚进入盛花期，粉涂鸦、魔术巡演、柠檬梦、梦幻糖李等品种即将次第开放。

“该品种群主要特点为花期特晚，同一植株上花色变异性大，观赏性强，耐日晒，群体花期长，被誉称是‘不需嫁接的什锦牡丹’。”隋唐城遗址植物园相关负责人介绍，园内适时补充3000余株牡丹“返场”，与晚开牡丹呈现连片观赏效果。芍药园也渐入佳境，覆盖国内外芍药100多个品种近5万株，目前御前表演、珊瑚落日、烈焰、蓝富士、粉珠盘等已陆续进入盛花期，园内整体花期将持续至“五一”假期。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞 文/图）