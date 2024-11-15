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事关科目三考前适应性模拟 洛阳交警最新发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.04.18 17:20
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　　今日，“洛阳交警”官微发布第八批开展驾驶人考前适应性模拟备案车辆信息。具体内容如下：

关于公布第八批开展驾驶人考前适应性模拟备案车辆信息的公告

　　根据洛阳市公安局《关于规范机动车驾驶人科目三考前适应性模拟考试的通知》规定，开展科目三考前适应性模拟服务的车辆应按照考试车辆管理要求，参照公安部关于自学直考车辆安全条件的相关规定进行管理。统一外观、安装警示标识、购买第三者责任险等保险，加装符合要求的辅助安全装置后，并经过机动车安全技术检验合格，在交警部门实行备案管理。

　　按照此规定，为服务考生提前熟悉考试环境，提高考试合格率，经交警支队备案审核同意，允许以下符合安全条件车辆在随车安全员的陪同下，在考试线路开展科目三考前适应性模拟服务，现将第八批允许开展驾驶人考前适应性模拟备案车辆信息予以公布。辖区公安交通管理部门应加强管理，确保道路交通安全，对于非经公安交通管理部门备案同意并向社会公布的车辆在道路上进行科目三考前适应性模拟服务的，公安交通管理部门将严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条之规定进行处理。

　　特此公告。

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2025年4月18日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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