大风+分散性阵雨或雷阵雨！洛阳最新天气预报来了

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响有一次较明显降水天气过程，其他时段以晴或多云天气为主。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响有一次较明显降水天气过程，其他时段以晴或多云天气为主。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响有一次较明显降水天气过程，其他时段以晴或多云天气为主。 具体预报如下： 今天夜里：多云到阴天有分散性阵雨或雷阵雨，东北风4级到5级，阵风7级左右。 19日(周六)：多云转晴天，偏东风3级到4级，气温13℃～28℃。 20日(周日)：晴天到多云，夜里阴天，部分地区转阵雨，东南风3级～4级，气温14℃～30℃。 21日(周一)：阴天有小到中雨，西北风4级左右，气温16℃～27℃。 22日(周二)：多云转晴天，气温14℃～26℃。 23日(周三)：晴天间多云，气温12℃～29℃。 24日(周四)：晴天间多云，气温13℃～25℃。 25日(周五)：晴天到多云，气温11℃～23℃。⑥