21日开始！涧西区符家屯东路部分区域将封闭施工

18日，洛阳交警微信公众号发布公告称，为完善涧西区地下管网设施，提高周边道路及社区的排水能力，21日起，符家屯东路三个区域将进行封闭施工。

18日，洛阳交警微信公众号发布公告称，为完善涧西区地下管网设施，提高周边道路及社区的排水能力，21日起，符家屯东路三个区域将进行封闭施工，详情如下：

关于涧西区符家屯东路施工的公告

为完善涧西区地下管网设施，提高周边道路及社区的排水能力，涧西区住房和城乡建设局计划于2025年4月21日起对涧西区衡山片区排水防涝综合设施建设项目符家屯东路(芳菲路-嵩山路)实施建设，工期70天。

根据工程施工作业需要，为保证施工安全，将依次对符家屯东路(芳菲路-带钢厂家属院东门)、符家屯东路(带钢厂家属院东门-东升三小)、符家屯东路(东升三小-嵩山路)三个区域进行封闭。

符家屯东路封闭期间道路断行，请过往车辆及行人及时绕行，避免拥堵，因施工带来的不便，敬请谅解！

涧西区住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通警察支队一大队

2025年4月18日