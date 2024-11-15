张玉杰与丹尼斯集团总裁王任生举行工作会谈

18日，市长张玉杰与丹尼斯集团总裁王任生一行举行工作会谈，围绕九洲里文旅步行街及部分项目建设提升，加强文旅融合、未来社区开发等领域合作进行深入交流，取得广泛共识。 18日，市长张玉杰与丹尼斯集团总裁王任生一行举行工作会谈，围绕九洲里文旅步行街及部分项目建设提升，加强文旅融合、未来社区开发等领域合作进行深入交流，取得广泛共识。 张玉杰向王任生多年来心系家乡、情牵故土的深情厚谊，以及丹尼斯集团长期对洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢，对丹尼斯集团提出的相关问题诉求现场交办。双方一致表示，要抢抓新文旅产业风口，发挥隋唐洛阳城宫城区引流效应，植入年轻化、品质化、有调性的消费业态，营造有感觉、能打卡、可传播的消费场景，高品质建设九洲里文旅步行街。要顺应新零售市场变化，以“漫步街区+购物中心”模式，加快推进丹尼斯南昌店等传统商超改造，统筹做好建筑风貌提升、交通组织优化、街区场景营造，打造潮流时尚商业新地标。要深入研究未来社区需求，以汉新锦园等项目建设为契机，对照国家“好房子”建设标准，引入第四代住宅理念，打造成熟社区建设新标杆，构筑宜居宜业城市新图景。要持续深化多领域合作，加快推进在建项目如期完工开业，推动丹尼斯物流园等新项目谋划开建，实现互利共赢发展。洛阳市将一如既往提供全方位、保姆式服务，支持丹尼斯在洛深耕布局，为企业投资发展创造更好条件、营造更优环境。 丹尼斯集团总经理王磊等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)