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市委国土空间规划委员会2025年第二次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.18 21:04
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市委国土空间规划委员会2025年第二次会议召开
江凌主持 张玉杰参加

　　18日，市委国土空间规划委员会2025年第二次会议召开，审议并原则通过《龙门石窟博物馆(数字展示中心)规划设计方案》《洛阳市城市更新专项规划(2024-2035)》《洛阳市中心城区电力设施布局专项规划(2023-2035)》《宫城区交通组织优化方案》等。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　会议指出，规划建设龙门石窟博物馆，有利于更好保护传承历史文化遗产，丰富提升龙门景区旅游功能，进一步提升龙门石窟国际知名度和影响力。要深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，高标准推进龙门石窟博物馆规划建设。要既把龙门石窟博物馆本身打造成极具艺术性的标志性建筑，又注重博物馆与龙门古街、龙门山水等周边环境相协调，优化建筑风貌、屋面设计，优化内部空间利用，合理确定游览流线，利用现代科技手段提升展陈设计，充分展现石窟艺术的独特魅力和民族融合的壮阔历程。

　　会议强调，实施城市更新，对于发展城市经济、提升城市品质、优化城市风貌、提升城市韧性具有重要作用。要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作重要论述，科学编制城市更新规划，切实提高规划指导性和可行性。要突出重点任务，统筹推进市政设施改造、老旧小区改造、公共服务完善、特色街区提升、低品质片区改造、公共聚合空间营造、城市产业更新等工作，加快推动城市高质量发展。要把准政策原则，坚持“留改拆”并举，注重“微改造”方式，确保城市更新扎实有序推进。

　　会议强调，要坚持系统思维，统筹考虑洛阳中心城区电网与全省电网、市域电网的关系，顺应电力发展新趋势新变化，适度超前科学布局变电站、高压走廊等电力设施，为现代化洛阳建设提供可靠电力保障。

　　会议就洛阳城市交通重点问题进行了研究讨论，并对宫城区交通组织优化方案进行审议。会议指出，要科学编制并实施城市综合交通体系规划，着力完善结构优化、一体衔接的交通基础设施网络。要聚焦城市对外交通，统筹谋划实施机场、高铁、城际、普铁等重点项目，着力打通“大动脉”。要聚焦城市内部交通，加快完善地铁、快速路、快捷路、主干路网和慢行系统，加速畅通“内循环”。要聚焦重点片区，进一步优化宫城区、洛北西部板块等矛盾突出片区和白马寺、隋唐里坊、龙门等文旅片区交通组织，切实提高通行效率，更好满足群众和游客出行需求。

　　会议还审议了城市阳台东南商住地块规划设计方案。

　　市领导张玉杰、潘开名、陈功、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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