通行规则有变化！滨河南路下穿天街工程隧道主体正式通车

仿古雕花护栏搭配“蓝天白云”彩绘，车行其间仿佛穿梭历史长河……18日上午，备受洛阳市民关注的滨河南路下穿天街工程隧道主体正式通车。

仿古雕花护栏搭配“蓝天白云”彩绘，车行其间仿佛穿梭历史长河……18日上午，备受洛阳市民关注的滨河南路下穿天街工程隧道主体正式通车。

滨河南路下穿天街工程是恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局的重要项目。该工程分为下穿天街隧道和滨河南路两侧地面道路两部分。其中下穿天街隧道全长495米，设计时速40公里每小时，采用双向四车道设计，同时创新设置独立非机动车道，实现机非分离。滨河南路两侧地面道路为单向车道，设计时速为30公里每小时，为方便周边商户和百姓出行，天街两侧均设置了掉头车道。

特别引人注目的是，隧道入口处由金森女贞与红叶石楠组成的双色景观带，在阳光下犹如两条舞动的绸带，隧道内设置的仿古雕花护栏与顶部3D立体彩绘的“蓝天白云”相映成趣，既缓解驾驶疲劳，又营造“穿越时空”的意境。

隧道主体通车后，周边交通组织也发生了相应的变化：西向东机动车进入隧道后将直行接入龙门大道，全程禁止掉头；沿途南北向道路和滨河南路交叉口均改为右进右出通行方式，需掉头车辆可经天街东西两侧掉头车道完成。非机动车需通过隧道内部独立设置的专用车道通行，该车道与机动车道完全隔离，确保行驶安全。

“下一步，将加快推进滨河南路两侧地面道路建设，加强施工调度、优化施工方案，推动项目早日完工投用，为洛阳恢复古都历史中轴线气象、叫响‘盛世隋唐’品牌作出积极贡献。”洛阳市住建局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 谢胜利）