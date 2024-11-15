4月9日牡丹花情预报

“琉璃地上开红艳，碧落天关散晓霞。”目前，全市牡丹观赏园里，早开品种的牡丹花已连片绽放，中开品种也正陆续进入盛花期。

“琉璃地上开红艳，碧落天关散晓霞。”目前，全市牡丹观赏园里，早开品种的牡丹花已连片绽放，中开品种也正陆续进入盛花期。

隋唐城遗址植物园：全园共有约470个品种牡丹开放。主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有卷叶红、黑花魁、万世生色、玛瑙镶翠、彩霞等；初开的牡丹品种有墨冠玉珠、夜光白、朝衣、珠光墨润、红珠女等。春柳、绿幕隐玉等绿色系珍品牡丹进入最佳观赏期。园内牡丹全面进入盛花期。此外，园内菊花桃、紫荆、樱花、海棠、绣球荚蒾等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(黑海撒金)

王城公园：全园共有约430个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、闻韶台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有姚黄、金丝贯顶、紫斑牡丹、红绫艳、初乌等；初开的牡丹品种有花王、杨贵妃、岛大臣、花遊、胜葛巾、日暮等。珍稀品种金丝贯顶已进入最佳观赏期。园内樱花、黄刺玫、棣棠等竞相绽放。

王城公园(金丝贯顶)

中国国花园：全园共有约400个品种牡丹开放。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、火炼金丹广场等。其中：盛开的牡丹品种有村松樱、胜葛巾、胡红、凤丹、墨润绝伦、迎日红等；初开的牡丹品种有御所樱、花竸、大藤锦、乌龙捧盛等。园内黄刺玫、樱花、紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

中国国花园(迎日红)

国家牡丹园：全园共有约260个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有二乔、红衣少女、西江锦、金玉良缘、泼墨、小桃红、春莲、春柳、如花似玉、彩绘、红莲、蓝月亮、粉中冠、洛阳红、春柳、彩绘等；初开的牡丹品种有墨润绝伦、绿香球、花都绿、晨辉等。园内丁香、碧桃、樱花、紫荆、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约210个品种牡丹开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：其中：盛开的牡丹品种有景玉、雪塔、白王狮子、如花似玉、银红巧对、肉芙蓉、黄翠羽、洛阳红、蓝月亮、群芳殿、软玉温香、岛锦、赵粉、花二乔、墨润绝伦、黑海撒金等；初开的牡丹品种有豆绿、绿香球、绿幕隐玉、绿洲缠丝、贵妃插翠、姚黄等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园(豆绿)

国际牡丹园：全园共有约70个品种牡丹开放，主要为盆花牡丹。分布在主干道东段南侧、二级路环线和华夏园等处。其中：盛开的牡丹品种有麻姑献寿、冬凌桃仙、景玉、蓝月亮、藏枝红、三月兰、岛锦、旭港、香玉、海黄、迎日红、黄冠、凤丹白、凤丹粉、凤丹紫、花王、芳纪、太阳、艳冠群芳、黄翠羽、似荷莲、珠光墨润、脂红、金桂飘香、二乔等；初开的牡丹品种有火炼金丹、珊瑚台、今紫、豆绿、姚黄、春柳等。园内晚樱、荷包牡丹、海棠、碧桃、紫荆、黄刺玫等竞相绽放。园区内航天育种基地凤丹类、红花类型和粉花类型太空牡丹已初绽芳容。

神州牡丹园：全园共有约210个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、景玉、琉璃贯珠、白玉兰、玉夫人、黑豹、乌金耀辉、乌龙捧盛、肉芙蓉、蓝宝石、岛锦、二乔、首案红、黄冠等；室外初开的牡丹品种有贵妃插翠、粉楼台、胜葛巾、粉中冠、彩绘、美艳、瑶池研墨、宫样妆、醉西施、紫瑶台、绿幕隐玉、春柳、明星、蓝海碧波、粉荷、迎日红等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月8日