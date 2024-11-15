儿童舞台剧《花木兰》精彩上演

昨日，沉浸式国风励志儿童舞台剧《花木兰》在洛阳正大文化交流中心正大剧院上演，这是第42届中国洛阳牡丹文化节主体活动之第三届正大神都国色艺术嘉年华活动的首场演出。

昨日，沉浸式国风励志儿童舞台剧《花木兰》在洛阳正大文化交流中心正大剧院上演，这是第42届中国洛阳牡丹文化节主体活动之第三届正大神都国色艺术嘉年华活动的首场演出。精彩的演出受到观众的热情欢迎，现场掌声不断。在演员的引导下，孩子们还融入剧情，积极参与互动。

为丰富牡丹文化节内涵，4月6日至5月24日，洛阳正大文化交流中心正大剧院将推出19场精彩演出，通过豫剧、曲剧、音乐会、儿童剧等多元艺术形式，讲好洛阳故事，传播中华优秀传统文化，丰富牡丹文化节内涵。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 范丹 摄)