洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

儿童舞台剧《花木兰》精彩上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.07 08:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，沉浸式国风励志儿童舞台剧《花木兰》在洛阳正大文化交流中心正大剧院上演，这是第42届中国洛阳牡丹文化节主体活动之第三届正大神都国色艺术嘉年华活动的首场演出。精彩的演出受到观众的热情欢迎，现场掌声不断。在演员的引导下，孩子们还融入剧情，积极参与互动。

　　为丰富牡丹文化节内涵，4月6日至5月24日，洛阳正大文化交流中心正大剧院将推出19场精彩演出，通过豫剧、曲剧、音乐会、儿童剧等多元艺术形式，讲好洛阳故事，传播中华优秀传统文化，丰富牡丹文化节内涵。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 范丹 摄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
    为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血...
    为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
        4月7日，洛阳市第三人民医院检验科医生张楠顺利完成造血干细胞捐献，为一位素不相识的血液病患者送去了生的...
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
  • ·肚子经常“咕咕叫”怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 57.55万人次！5日洛阳地铁刷新客...
  • 清明假期，洛阳接待游客329.95万人次
  • 洛阳古墓博物馆沉浸体验项目获央...
  • 好吃又好逛！清明假期，西工小街h...
  • 牡丹花开醉游人【组图】
  • 牡丹娇艳迎宾客【组图】
  • 清明假期，洛阳整体市场秩序平稳有序
  • 花海人潮 春意盎然【组图】
  • 持续至5月5日！两种方式可免门票...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605