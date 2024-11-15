4月7日牡丹花情预报

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”目前，全市牡丹观赏园里，早开品种的牡丹花已连片绽放，中开品种也正陆续进入盛花期。

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”目前，全市牡丹观赏园里，早开品种的牡丹花已连片绽放，中开品种也正陆续进入盛花期。

隋唐城遗址植物园：全园共有约420个品种牡丹开放。主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有百花展翠、赵粉、白雪塔、富贵满堂、凤婵娇等；初开的牡丹品种有珊瑚台、三英士、出梗绣球、丛中笑、姊妹游春等。春柳、绿幕隐玉等绿色系珍品牡丹进入观赏期。此外，园内菊花桃、紫荆、樱花、海棠等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园

王城公园：全园共有约380个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、闻韶台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有狮子头、玉芙蓉、河洛风采、今紫、太平红、太阳等；初开的牡丹品种有姚黄、金丝贯顶、红盘献玉、初乌、雨后风光、胡红等。园内樱花、黄刺玫、棣棠、贴梗海棠、钻石海棠等竞相绽放。

王城公园

中国国花园：全园共有约220个品种牡丹开放。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、唐风隋影广场、紫根牡丹广场、火炼金丹广场。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、朱砂垒、银红巧对、迎日红、黑海撒金、珊瑚台等；初开的牡丹品种有软玉温香、岛锦、时雨云、白雪塔等。园内樱花、紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。

中国国花园

国家牡丹园：全园共有约180个品种牡丹开放,主要分布在南园牡丹展览馆、南园精品园、凤丹林、北园九色台。其中：盛开的牡丹品种有荷花绿、宏图、藏枝红、凤丹、冰罩蓝玉、美艳、太平红、北洋粉、美艳、黑海撒金、冰壶献玉、卷叶红、黑豹、蓝月亮、洛阳红、春柳等；初开的牡丹品种有赵粉、白雪塔、春柳、迎日红、泼墨、彩绘、朱砂垒等。园内荷包牡丹、碧桃、紫荆、连翘等竞相绽放。

南山牡丹园：全园共有约120个品种牡丹开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有 洛阳红、富贵满堂、卷叶红、景玉、雪塔、白王狮子、如花似玉、银红巧对、肉芙蓉、黄翠羽、蓝月亮、群芳殿、软玉温香等；初开的牡丹品种有大胡红、珊瑚台、鲁荷红、黑海撒金、墨润绝伦、鲁荷红、贵妃插翠等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

南山牡丹园

国际牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放，主要为盆花牡丹。分布在主干道东段南侧和生产科技大温室等处。盛开的牡丹品种有珊瑚台、海黄、迎日红、花王、芳纪、艳冠群芳、脂红、金桂飘香、黄翠羽、白雪塔、卷叶红、玉面桃花、桃红飞翠、霓虹幻彩、镰田锦、景玉、白妙、彩绘、雪映桃花、似荷莲、珠光墨润等；初开的牡丹品种有凤丹粉、凤丹紫、海黄、绿幕隐玉、香玉、岛锦、旭港等。园内晚樱、荷包牡丹、海棠、碧桃、紫荆等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约80个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、富贵满堂、景玉、琉璃贯珠、白玉兰、玉夫人、黑豹、黑妞、乌金耀辉、乌龙捧盛、肉芙蓉、蓝宝石、岛锦、二乔、首案红、黄冠等；室外初开的牡丹品种有绿幕隐玉、春柳、明星、蓝海碧波、迎日红、玉面桃花、月宫烛光、粉荷、迎日红等。园内荷包牡丹、玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月6日