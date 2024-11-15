洛阳发布坚决抵制回流药品告诫书 筑牢人民群众用药安全屏障

15日，河南省药监局第三监管分局、洛阳市市场监督管理局面向洛阳市各药品经营、使用单位发布关于坚决抵制回流药品的告诫书，切实维护药品流通市场秩序，筑牢人民群众用药安全屏障。

15日，河南省药监局第三监管分局、洛阳市市场监督管理局面向洛阳市各药品经营、使用单位发布关于坚决抵制回流药品的告诫书，切实维护药品流通市场秩序，筑牢人民群众用药安全屏障。 15日，河南省药监局第三监管分局、洛阳市市场监督管理局面向洛阳市各药品经营、使用单位发布关于坚决抵制回流药品的告诫书，切实维护药品流通市场秩序，筑牢人民群众用药安全屏障。 筑牢法治根基，守牢合规经营底线。各药品经营使用单位要落实“守法经营、质量为先”的经营理念，严格遵守药品经营相关法律法规，认真履行药品质量安全主体责任，切实消除药品质量安全隐患，从源头上保障人民群众用药安全。 完善溯源机制，严格执行进货查验制度。各单位要严格实施药品追溯制度，确保购销存信息完整可溯。查验上游资质真实性、完整性、时效性，发现疑似回流药立即封存，第一时间向市场监管部门报告。 构建防御体系，抵制非法渠道交易。各单位要坚决抵制回流药，不采购、不销售来源不明的药品，坚决杜绝参与任何形式的回流药交易。严格落实票、账、货、款一致的基本要求，克服麻痹和侥幸心理。加强员工培训，提高对回流药的识别能力和风险防范意识，形成全员参与的防御网络。 加强行业自律，主动履行社会责任。各单位要秉持诚信经营理念，加强行业自律，充分发挥行业协会作用，共享药品安全信息，共同打击回流药等违法违规行为，营造公平竞争、健康有序的药品市场环境。 共建共治共享，营造药品安全环境。各单位要积极配合监管部门监督检查，如实提供药品购销存信息，主动报告药品安全风险隐患。对监管部门发现的问题，及时整改，确保药品经营、使用行为全过程合法合规。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）