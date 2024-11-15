35℃！一秒入夏！洛阳将迎来首个高温天气

天气晴好，暖热如夏，短袖可以安排上了。随着冷空气的远离，我国大部升温模式重启。预计今起三天(4月15日至17日)，大回暖持续“霸屏”，我国中东部大部地区超30℃的区域迅速扩张，华北、黄淮局地还将向高温发起挑战，暖热程度同期罕见。

天气晴好，暖热如夏，短袖可以安排上了。

随着冷空气的远离，我国大部升温模式重启。预计今起三天(4月15日至17日)，大回暖持续“霸屏”，我国中东部大部地区超30℃的区域迅速扩张，华北、黄淮局地还将向高温发起挑战，暖热程度同期罕见。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，天气晴好，气温回升。18日、21日前后受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，有两次降水天气过程。具体预报如下：

今天夜里：晴天间多云。

16日(周三)：晴天到多云，西北风3级～4级，气温17℃～34℃。

17日(周四)：多云转晴天，偏西风转东北风2级～3级，气温18℃～35℃。

18日(周五)：多云转阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温17℃～27℃。

19日(周六)：晴天到多云，气温12℃～27℃。

20日(周日)：多云转阴天，气温14℃～30℃。

21日(周一)：阴天到多云，有阵雨或雷阵雨，西北风4级～5级，气温18℃～26℃。

22日(周二)：晴天间多云，气温12℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）