基层治理鼓励“探路”

涧西重二社区携手辖区28家单位，组成“共邻成长伙伴”网络，让居民需求与资源精准对接；老城区打造“和事老城”微法庭，用“一块屏、一条线”架起司法服务“连心桥”……今日洛阳，一个个基层治理鲜活实践，彰显敢闯敢试的“探路”精神。

涧西重二社区携手辖区28家单位，组成“共邻成长伙伴”网络，让居民需求与资源精准对接；老城区打造“和事老城”微法庭，用“一块屏、一条线”架起司法服务“连心桥”……今日洛阳，一个个基层治理鲜活实践，彰显敢闯敢试的“探路”精神。

“保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。”基层治理没有“固定公式”，面对纷繁复杂的“家长里短”，很多时候需要“摸着石头过河”，以“拿不准就先试试”的“探路”精神破解难题。在今年2月召开的省委党建引领基层高效能治理工作领导小组会议上，省委书记刘宁特别强调要“注重因地制宜，积极创新体制机制和方法手段”，这正是要我们敢于迈出改革创新的步子，在实践中去大胆探索，蹚出切合实际、各具特色的治理新路子。

这些年，洛阳致力把治理创新扎根基层沃土，在实践中涌现出不少高招、妙招。比如重二社区，面对居民诉求多元、治理资源有限的现实，没有选择“等靠要”，而是主动整合辖区医院、学校、企业力量，以“共邻成长伙伴”机制解决民生问题135个，开展便民义诊等服务活动376场；再如西工区打造的“智慧西工”平台，居民网上“吹哨”，问题即刻解决，做到了“小事不出社区”；老城区打造“和事老城”矛盾纠纷化解品牌，通过构建“全科门诊”式调解体系，实现矛盾化解“一站式”服务……实践为尺，实效为秤，在“试错—改进—再试”的循环中，基层治理迈向高效能。

“创新社会治理，最终是为了让群众得实惠。”作为国家治理的“最后一公里”，基层治理是最需创新活力的“试验田”，也是最能让百姓感知创新实惠的“体验区”。敢闯敢试、善用民智，多一些打破常规、破除定式的创新，多听听老百姓的“金点子”，与时俱进推动微改革、微创新，我们定能以更多惠民生、暖民心的举措持续提升基层治理效能，不断满足民之所盼。(洛平)