强化统筹抓好近期重点工作 全力服务保障好牡丹文化节

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委有关会议精神，通报市委重点督查事项，统筹安排、调度推进各项重点工作。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委有关会议精神，通报市委重点督查事项，统筹安排、调度推进各项重点工作。 会议指出，要深入学习领会市十六届人大四次会议部署要求，聚焦抢抓政策机遇、重塑产业格局、聚合青年群体、激励担当作为等重要要求，明确工作抓手，抓好贯彻落实，全力以赴把各项工作做得更扎实、更出彩。 会议强调，市四大班子办公室、市委各部委要深入贯彻中央八项规定精神，带头开展好学习教育，高标准完成集体学习、谈心谈话、警示教育等规定动作，确保学习教育取得实实在在的成效。要全力服务保障好牡丹文化节，围绕线上传播、线下服务，强化统筹协调，持续抓好氛围营造，切实提升城市管理水平，不断提升游客体验感认同感。要持续抓好整治形式主义为基层减负工作，严格抓好《整治形式主义为基层减负若干规定》贯彻执行，持续加大问题通报整改力度，积极推行“无纸化”政务办公，强化督导问效，切实改进工作作风。要全力做好安全稳定工作，时刻绷紧安全之弦，抓好火灾风险防范、文旅活动安全风险防范等，筑牢安全底线。要持续抓好省委巡视反馈意见整改工作，对照省委要求，对整改工作再检视、再深化，推动整改任务真落地、真清零。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)