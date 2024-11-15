洛阳重点培育科技产业社区23个 去年实现营业收入超90亿元

植物鲜萃技术、植物囊泡高效提取技术、多波长半导体激光治疗仪……这些都是位于瀍河区的中原美谷掌握并应用的核心技术和成果。作为一个成立还不足两年的科技产业社区，中原美谷的成长速度、效益有目共睹。

植物鲜萃技术、植物囊泡高效提取技术、多波长半导体激光治疗仪……这些都是位于瀍河区的中原美谷掌握并应用的核心技术和成果。作为一个成立还不足两年的科技产业社区，中原美谷的成长速度、效益有目共睹。

“中原美谷由省科学院直接运营主导，汇聚了国内的美妆科研成果资源，研发实力强劲。同时，洛阳对科技产业社区建设给予有力支持，推动了中原美谷快速成长。”中原美谷相关负责人介绍。

近年，洛阳积极探索建设科技产业社区，通过建立分级分类培育制度，引导各科技产业社区健全市场化运营机制，完善全方位配套服务体系，加快打造孵化科技型企业、促进中小企业集聚、吸引青年人才就业的重要平台载体。

洛阳坚持分类建设培育，即围绕龙头企业打造产业链配套科技产业社区，围绕大院大所打造专业化科技产业社区，围绕细分领域打造创新型科技产业社区。同时，洛阳健全评价指标体系，建立星级评定制度和星级培育库，为科技产业社区建设提供标准依据和路径方法，推动各社区向主导产业突出、创新能力显著、服务功能完善、高端人才集聚的三星级标准对标升级。

位于涧西区的数字经济科技产业社区，以数字新基建、智能制造为主导产业，目前已进驻企业50家。“社区设立众创空间，自筹种子资金200万元作为创业团队的孵化专项基金，现已投资孵化团队3家，孵化企业8家。”数字经济科技产业社区相关负责人介绍。

洛阳积极引入专业园区运营商，引导科技产业社区通过设立或引入股权投资机构、市场化基金，形成多元化金融服务模式，为企业成长壮大提供资金支持。宜阳县九创航空装备科技产业社区以入股方式累计投资企业超1亿元，涧西区智能制造科技产业社区通过对接大学创新资源和社区产业资源培育高新技术企业120余家。

截至目前，全市重点培育科技产业社区23个，入驻企业超千家，集聚创新人才8000余人，去年实现营业收入超90亿元。建成星级科技产业社区11家，其中三星级1家、二星级4家、一星级6家；引入中电光谷、中南高科、联东U谷、均和云谷等多家专业园区运营商。90%的科技产业社区为企业配备了公共前台、共享会议室、职工餐厅、超市、图书室、运动场所、职工公寓等，着力打造优质共享空间，营造社区人文交往生态。

洛阳市工信局相关负责人表示，下步，将聚焦“四新一装备”，高标准建设科技产业社区，汇聚科技创新资源，做大科技型中小企业，打造产业聚链成群、科技创新引领、社区开放多元的产业创新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 王黎丽 李利彦）