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今天，你点外卖了吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳市消费者权益保护中心 2025.04.02 18:27
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　　随着生活节奏的加快，点外卖已经成为不少年轻消费者的日常消费习惯和生活习惯。近日，我们发布网络订餐消费提示后，收到不少消费者关于外卖平台虚假宣传问题的咨询和投诉。

　　消费者反映个别外卖平台以品质堂食作为宣传卖点，但实际平台内餐饮商家的真实经营情况却与平台的宣传大相径庭：部分餐饮商家“退居幕后”，仅提供外卖服务，而并无堂食接待能力。通过刻意美化包装的虚假宣传，将一些无堂食外卖店涂上所谓的品质“滤镜”，严重误导消费者。

　　这种行为是对消费者权益的极端不负责，侵犯了消费者的知情权，也扰乱了正常的市场经营秩序。对此，市消保中心进行了调查暗访，发现该行为在个别外卖平台上屡见不鲜。

　　(图中为部分外卖商家)

　　当前，第42届洛阳牡丹文化节将至，餐饮、旅游等消费即将迎来高峰，安全放心的消费环境关乎洛阳城市形象。为提升保障广大市民和游客的消费权益，确保来洛游客的体验感、满意度，洛阳市消保中心将与相关职能部门加强网络订餐平台线上线下一体化监管，强化无堂食外卖监管和社会监督，并就规范互联网外卖平台广告宣传有关事项提示如下：

　　一、各外卖平台及平台内餐饮经营者需严格遵守法律法规，发布宣传内容应当真实、合法，坚持正确导向，杜绝任何形式的虚构商品用途、性能、质量、产地等信息的行为，不得故意从事隐瞒商品存在的问题或瑕疵的行为。

　　二、各外卖平台及平台内餐饮商家应公平开展市场竞争，合规经营，不得利用虚假宣传、使用误导性信息或伪造交易数据或用户评价等方式恶意扰乱行业市场秩序。

　　三、各外卖平台应信守规则承诺，在平台规则、协议、商品展示信息中清晰标注优惠活动规则等内容，避免利用格式条款侵害消费者合法权益。

　　四、各外卖平台落实主体责任，优化营销规则和协议规则，在平台页面显著位置发布反餐饮浪费等消费提示，建立健全自查制度和消费者信息反馈机制，及时纠正不规范营销等行为，切实保障消费者权益。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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