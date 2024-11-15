4月3日牡丹花情预报

洛城牡丹韵悠长，统领花国耀荣光。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，自然花期牡丹早开品种陆续开放。

洛城牡丹韵悠长，统领花国耀荣光。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，自然花期牡丹早开品种陆续开放。

隋唐城遗址植物园：全园共有150多个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园。盛开的牡丹品种有：彩霞、丛中笑、香玉、鲁菏红、锦袍红、蓝宝石等；初开的牡丹品种有玉蝴蝶、湖蓝、宫样妆、观音面、景玉、新社红等。此外，千姿牡丹园内，菊花桃、寿星桃、紫荆、早樱等万余株花灌木正值盛花期；海棠园里，凯尔斯海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠也相继绽放。最佳观赏区：九色园周边。