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感受盛世隋唐！隋唐城遗址植物园推出20余项沉浸式演出活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.02 15:43
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　　白天赏国色天香，晚上与“诗仙”李白对诗、看飞天火壶表演……2日，洛报融媒记者从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，今年牡丹文化节期间，该园以“盛世隋唐国色无双”为主题，精心策划了20余项沉浸式演出活动。

　　在这里，游客可以观赏少林武术、醉狮表演等令人拍手叫绝的经典民俗演艺，尽赏仙女散花、诗话隋唐的典雅之美，更还能欣赏传统民俗与高科技融合的飞天火壶表演，充分体验“一步一景一故事”的盛唐风情。

　　部分亮点节目如下：

　　白天亮点演出(9:30-11:50，15:00-17:30)

　　●花神迎宾

　　演出地点：西门内广场

　　演出时间：4月4日至6日，12日、13日，19日、20日的每天9:30、15:00

　　演出介绍：在西门内广场举办盛大的开园迎宾活动，以恢弘大气的宫廷舞蹈开篇，盛唐时期的贤达名流列队迎接宾朋。着汉服游客可参与其中，演员阵容规模较大，游客入园仪式满满。

　　●醉狮表演

　　演出地点：九色台木栈道

　　演出时间：4月4日至4月20日的每天10:00、11:00、15:00、16:00、17:00

　　演出介绍：醉狮是中国传统舞狮文化中的一种独特表演形式，通过夸张的动作和丰富的表情来展现狮子饮酒后憨态可掬的醉态，展现独特的幽默感和艺术魅力。

　　●仙女散花

　　演出地点：淳和广场

　　演出时间：4月4日至4月20日的每天10:30、16:30

　　演出介绍：舞者化身“牡丹仙子”，空中飞舞、旋转、翻滚等演绎出一个个令人惊艳的舞蹈动作。“仙女”手持盛满牡丹花瓣的花篮，玉臂轻扬，五彩斑斓的花瓣纷纷扬扬飘落，更显唯美。

　　●千姿牡丹丽人游

　　演出地点：西门—百花园—九色园—特色园

　　演出时间：4月4日至6日，12日、13日，19日、20日的每天10:50、16:20

　　演出介绍：专业的舞蹈演员将身着各色牡丹的汉服，呈现牡丹仙子下凡的形象，在千姿牡丹园等牡丹盛放之处进行巡游、快闪，使入园游客在游园赏花的同时，近距离感受洛阳华服之美，仙子之美。

　　●禅宗少林武僧表演

　　演出地点：西门内广场

　　演出时间：4月13日的11:00；4月20日的14:30

　　演出介绍：邀请《禅宗少林·音乐大典》大型实景演出团队50余人在园内进行硬气功、童子功、集体拳等表演。武僧演员将与“牡丹仙子”在牡丹花丛偶遇，为游客带来一场新奇之旅。

　　●舞动花海(簪花仕女、上春山)

　　演出地点：百花园栈道平台

　　演出时间：4月12、13日的11:00、11:20、11:50、16:30、17:00、17:30

　　演出介绍：将画中人物搬至牡丹花丛之中，舞蹈演员随着音乐翩翩起舞，犹如置身仙境引人入胜。

　　晚上亮点演出(18:00-20:00)

　　●诗仙赞

　　演出地点：滴翠湖北码头

　　演出时间：4月4日—4月20日的19:20；4月4日至6日，12日、13日、19日、20日的18:20增场

　　演出介绍：在滴翠湖北码头设置表演高台，设置盛唐时期的夜间集市“唐肆”，集市上各商贩身怀绝技，依次表演。两位神秘人物“李白”“杜甫”，将来到集市，展示诗词百篇，不时与游客对诗、互动。

　　●飞天火壶

　　演出地点：滴翠湖

　　演出时间：4月4日至4月20日的每天19:00，20:00

　　演出介绍：水上飞人携带非遗火壶，一飞冲天，一抖一转间火光冲天，形成震撼的“火树银花”场面。

　　●牡丹盛宴

　　演出地点：淳和广场

　　演出时间：4月4日至6日，12日、13日的20:00 (洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 韩一剑)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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