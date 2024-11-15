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春日限定！2025 鸡冠洞郁金香花海节即将浪漫绽放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 鸡冠洞景区 2025.04.02 13:21
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　　随着春日暖阳渐渐洒遍大地

　　鸡冠洞景区正紧锣密鼓地筹备一场

　　震撼人心的花卉盛事

　　——2025鸡冠洞郁金香花海节

　　将于4月3日至5月7日盛装开启！

　　眼下，景区内的郁金香长势良好

　　30余万盆精品郁金香将陆续开放

　　打造花的海洋

　　除了五彩斑斓的郁金香花海

　　景区还精心打造了多个浪漫的拍照打卡场景

　　让游客在欣赏美景的同时

　　收获满满的氛围感照片

　　花海节期间

　　精彩纷呈的文旅活动也将轮番上演

　　快闪舞蹈、经典剧场

　　NPC互动、有奖游戏…

　　都将为游客带来欢乐与惊喜

　　这个春天

　　来鸡冠洞郁金香花海节

　　聆听花朵绽放的声音

　　感受自然馈赠的美好

　　留下一段难忘的春日记忆

 

　　郁金香花海节购票须知：

　　1、郁金香花海节观赏票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、步步惊心桥30元/人)；

　　2、郁金香花海节专享票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、溶洞门票80元/人)，此票种仅限洛阳市旅游年卡用户购买。

　　活动时间：2025年4月3日—2025年5月7日

　　购票须知：需购买以上票种人群，请持有效证件到票务中心办理
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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