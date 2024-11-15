春日限定！2025 鸡冠洞郁金香花海节即将浪漫绽放

2025鸡冠洞郁金香花海节将于4月3日至5月7日盛装开启！眼下，景区内的郁金香长势良好，30余万盆精品郁金香将陆续开放。

2025鸡冠洞郁金香花海节将于4月3日至5月7日盛装开启！眼下，景区内的郁金香长势良好，30余万盆精品郁金香将陆续开放。 随着春日暖阳渐渐洒遍大地 鸡冠洞景区正紧锣密鼓地筹备一场 震撼人心的花卉盛事 ——2025鸡冠洞郁金香花海节 将于4月3日至5月7日盛装开启！ 眼下，景区内的郁金香长势良好 30余万盆精品郁金香将陆续开放 打造花的海洋 除了五彩斑斓的郁金香花海 景区还精心打造了多个浪漫的拍照打卡场景 让游客在欣赏美景的同时 收获满满的氛围感照片 花海节期间 精彩纷呈的文旅活动也将轮番上演 快闪舞蹈、经典剧场 NPC互动、有奖游戏… 都将为游客带来欢乐与惊喜 这个春天 来鸡冠洞郁金香花海节 聆听花朵绽放的声音 感受自然馈赠的美好 留下一段难忘的春日记忆 郁金香花海节购票须知： 1、郁金香花海节观赏票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、步步惊心桥30元/人)； 2、郁金香花海节专享票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、溶洞门票80元/人)，此票种仅限洛阳市旅游年卡用户购买。 活动时间：2025年4月3日—2025年5月7日 购票须知：需购买以上票种人群，请持有效证件到票务中心办理