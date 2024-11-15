春日限定！2025 鸡冠洞郁金香花海节即将浪漫绽放

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2025鸡冠洞郁金香花海节将于4月3日至5月7日盛装开启！眼下，景区内的郁金香长势良好，30余万盆精品郁金香将陆续开放。
随着春日暖阳渐渐洒遍大地
鸡冠洞景区正紧锣密鼓地筹备一场
震撼人心的花卉盛事
——2025鸡冠洞郁金香花海节
将于4月3日至5月7日盛装开启！
眼下，景区内的郁金香长势良好
30余万盆精品郁金香将陆续开放
打造花的海洋
除了五彩斑斓的郁金香花海
景区还精心打造了多个浪漫的拍照打卡场景
让游客在欣赏美景的同时
收获满满的氛围感照片
花海节期间
精彩纷呈的文旅活动也将轮番上演
快闪舞蹈、经典剧场
NPC互动、有奖游戏…
都将为游客带来欢乐与惊喜
这个春天
来鸡冠洞郁金香花海节
聆听花朵绽放的声音
感受自然馈赠的美好
留下一段难忘的春日记忆
郁金香花海节购票须知：
1、郁金香花海节观赏票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、步步惊心桥30元/人)；
2、郁金香花海节专享票：20元/人次(包含郁金香入园观赏20元/人、溶洞门票80元/人)，此票种仅限洛阳市旅游年卡用户购买。
活动时间：2025年4月3日—2025年5月7日
购票须知：需购买以上票种人群，请持有效证件到票务中心办理