4月4日，洛阳全民健身中心各场馆免费对外开放

近日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，为进一步推动全民健身活动开展，2025年“清明节”我市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：4月4日，共1天。

近日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，为进一步推动全民健身活动开展，2025年“清明节”我市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：4月4日，共1天。 近日，洛阳市体育局官方网站发布公告称，为进一步推动全民健身活动开展，2025年“清明节”我市全民健身中心各场馆继续免费对外开放。开放时间：4月4日，共1天。具体内容如下： 一、新区网球馆(包括室外网球场地)、新区游泳馆、洛阳市水分子游泳运动中心均需提前1天电话预约。预约时间：4月3日（上午8:30-11:00，下午15：00-17:00），不接受现场预约。 1、新区网球馆(包括室外场地) 开放项目：网球 开放时间：9:00至18:00 预约电话：60667768 2、新区游泳馆(咨询电话：65920281) 开放项目：游泳 开放时间：9:00至18:00 预约电话：65920028 3、洛阳市水分子游泳运动中心 开放项目：游泳、健身 开放时间：9:00至17:00 预约及咨询电话：60236523 注：预约成功后请于次日到水分子游泳运动中心前台领票或登记进场。 开放接待人数：受场地限制当天限免80人次。 预约成功后请于次日到市全民健身中心(射击馆东门)二楼领取门票后凭票进场。领票时间：上午9:00-11:30，下午14:30-16:00，限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元。请自备泳衣、泳帽、泳裤等。 二、新区室外篮球场、新区室外门球场、新区体育场(比赛)场地、新区多功能运动场、新区体育馆按照正常开放公告规定进行。 1、新区室外篮球场 开放项目：篮球 2、新区室外门球场 开放项目：门球 3、新区体育场(比赛)场地 开放项目：田径 4、新区多功能运动场 开放项目：五人制足球、篮球 5、新区体育馆 开放项目：羽毛球、乒乓球 ⑥