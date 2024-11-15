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牡丹文化节期间，洛阳市规划展示馆暂停周一闭馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市规划展示馆 2025.04.02 10:56
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　　昨日，“洛阳市规划展示馆”官微发布《洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告》，4月1日—5月5日，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。

　　洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告

　　亲爱的观众朋友们：

　　为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，进一步丰富市民的精神文化生活，洛阳市规划展示馆在牡丹文化节期间延时开放，具体公告如下：

　　开放时间

　　牡丹文化节期间(2025年4月1日—5月5日)，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。

　　参观服务

　　【公益讲解】为给游客带来更丰富的参观体验，洛阳市规划展示馆每日10:00、15:00提供两场免费讲解。

　　【5D影院】牡丹文化节期间的周末及节假日增加5D影院播放场次，11:00、11:30、16:00、16:30四个时段可提前在洛阳市规划展示馆微信公众号预约观影。

　　【便民服务】展馆提供急救药品、轮椅、雨伞、储物柜、充电宝、老花镜、助听器、针线盒、旅游导览地图等便民物品，免费开放馆内卫生间。

　　参观注意事项

　　一、个人参观无需预约，请您携带本人身份证入馆；

　　二、团队参观详情请咨询0379—63006190；

　　三、参观过程中，请您配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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