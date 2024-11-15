牡丹文化节期间，洛阳市规划展示馆暂停周一闭馆

昨日，“洛阳市规划展示馆”官微发布《洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告》，4月1日—5月5日，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。

昨日，“洛阳市规划展示馆”官微发布《洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告》，4月1日—5月5日，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。 昨日，“洛阳市规划展示馆”官微发布《洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告》，4月1日—5月5日，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。 洛阳市规划展示馆牡丹文化节期间开放公告及活动预告 亲爱的观众朋友们： 为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，进一步丰富市民的精神文化生活，洛阳市规划展示馆在牡丹文化节期间延时开放，具体公告如下： 开放时间 牡丹文化节期间(2025年4月1日—5月5日)，取消每周一闭馆，每日开放时间为9:00—18:00(17:30停止入馆)。 参观服务 【公益讲解】为给游客带来更丰富的参观体验，洛阳市规划展示馆每日10:00、15:00提供两场免费讲解。 【5D影院】牡丹文化节期间的周末及节假日增加5D影院播放场次，11:00、11:30、16:00、16:30四个时段可提前在洛阳市规划展示馆微信公众号预约观影。 【便民服务】展馆提供急救药品、轮椅、雨伞、储物柜、充电宝、老花镜、助听器、针线盒、旅游导览地图等便民物品，免费开放馆内卫生间。 参观注意事项 一、个人参观无需预约，请您携带本人身份证入馆； 二、团队参观详情请咨询0379—63006190； 三、参观过程中，请您配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。⑥