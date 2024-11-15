洛阳高新区与莱仕康（北京）航空科技有限公司、中信重工签订战略合作框架协议

3月30日，洛阳高新区与中信重工机械股份有限公司，赴北京与莱仕康(北京)航空科技有限公司召开座谈会并签订战略合作框架协议。涧西区委副书记、区长，高新区党工委副书记、管委会主任王耀光，莱仕康(北京)航空科技有限公司董事长徐昌东，中信重工机械股份有限公司党委书记、董事长武汉琦出席签约仪式。

莱仕康(北京)航空科技有限公司是由徐昌东先生发起成立，专注于低空经济产业发展的高科技公司。作为欧美同学会企业家联谊会会长、中国留学人才发展基金会福州空天产业研究院首任院长、中国低空经济产业研究院院长，徐昌东先生以国际视野深耕低空领域，从政策倡导到产业落地，塑造了中国通航业的生态基础。其工作不仅推动了航空技术进步，更重新定义了空域资源的经济价值，通过中美投资促进会促成中美通用航空技术合作，引入国际经验，加速产业本土化进程。2018年获评“中国改革开放40年杰出企业家”。作为国内通用航空领域的扛鼎之人，2017年从美国成功引进莱仕康-11A和莱仕康-11E两款飞机的生产线，此两款飞机飞行着陆性能稳定、机内空间大、操作简便、性能优越，适合用于家庭(商务)飞行、驾驶训练、旅游观光、森林防火、农林作业、地质勘探等场景，具备在国内推广应用的条件。

本次战略合作框架协议的签约，是我区抢抓“风口”，推动高新区成为全市风口产业发展主战场的重大部署。三方本着“平等互利、长期合作、共同发展”的宗旨，充分发挥我区产业基础、场域载体等优势，依托莱仕康(北京)航空科技有限公司在固定翼航空飞行器行业资源、人才储备及成熟的生产制造体系、规划建设和运营管理经验，中信重工在装备制造能力、生产质量体系、高技能人才队伍等方面的综合优势，共同围绕低空经济发展开展务实合作，进一步做大做强做优低空经济，为推动洛阳高新区高质量发展赋能助力。

据悉，下一步三方将围绕低空经济产业开展深入合作，拟在高新区选址建设低空经济产业集群项目，实施飞机制造(含整机组装、飞机零部件制造等)、航空供应链、航空培训、航空维修、航空金融等项目。

莱仕康(北京)航空科技有限公司董事张蓉杰，中信重工战略发展部主任苏伟，区政协副主席、高新区管委会副主任魏莹等出席签约仪式。