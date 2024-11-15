4月2日牡丹花情预报

花开惊艳动四方，稳居花魁韵流芳。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。
花开惊艳动四方，稳居花魁韵流芳。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。
花开惊艳动四方，稳居花魁韵流芳。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。
中国国花园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在火炼金丹广场、紫根广场、春归花屋、五月坊周边。盛开的牡丹品种有：珊瑚台、黑海撒金、景玉、洛阳红、迎日红等；初开的牡丹品种有：凤丹、宫样妆等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。最佳观赏区：紫根广场周边。
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