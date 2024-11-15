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5月1日起，洛阳将分类治理住房公积金职工睡眠账户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 18:11
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　　1日，记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉，5月1日起，洛阳将施行《住房公积金职工睡眠账户管理办法》(下称《办法》)，明确相关单位职责分工，以及各类型睡眠账户分类治理程序，规避缴存单位和职工长期欠缴等行为。

　　何为住房公积金职工睡眠账户？据介绍，住房公积金职工睡眠账户指距离现在超过24个月未发生过缴存、提取业务，且无住房公积金贷款余额、无担保、无冻结等限制提取情形的个人账户。

　　《办法》明确，缴存单位应按规定为本单位职工办理缴存登记、汇缴、补缴、转移、对账等住房公积金业务，配合住房公积金管理中心完善本单位职工账户信息。针对缴存单位已不存在的情形，职工可凭有效证明材料，直接向住房公积金管理中心申请办理个人信息变更、账户合并、提取或转移。

　　同时，住房公积金管理中心将每半年梳理一次职工账户信息，针对睡眠账户，及时通知单位及其职工办理销户提取或账户转移。

　　睡眠账户长期无人认领怎么办？根据《办法》，针对睡眠期超过5年或单位注销(吊销)超过2年的相关睡眠账户，住房公积金管理中心将统一对其进行为期30天的挂网公示。逾期仍未办理的睡眠账户，将统一转入“集中睡眠户”。

　　“集中睡眠户”后期重新激活后，仍有资格使用住房公积金个人住房贷款，但其转入“集中睡眠户”前的缴存时间不再合并计算。这意味着其贷款金额等将受影响。

　　洛阳市住房公积金管理中心有关负责人透露，中心将定期开展职工账户安全性稽查，避免因职工信息缺失导致资金闲置。针对单位欠缴6期以上的情形，中心将及时介入，避免失联问题产生，降低职工账户资金损失风险。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 樊玫琳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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