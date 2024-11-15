洛阳龙门古街推行“消费投诉先行赔付”全覆盖

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳正全力推进“消费投诉先行赔付”试点工作，首批以龙门古街、洛邑古城、天心产业园、西工小街为试点，实现“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳正全力推进“消费投诉先行赔付”试点工作，首批以龙门古街、洛邑古城、天心产业园、西工小街为试点，实现“小事不出店、大事不出场、纠纷不过夜”。

据悉，这四个试点区域将结合实际情况制定先行赔付方案，明确适用范围、赔付标准、资金管理、追偿机制等关键内容，全力保障和维护消费者的权益。1日，洛报融媒记者跟随洛阳市市场监管局、洛龙区市场监管局的工作人员，首站到龙门古街进行实地了解。

10时许，洛报融媒记者在龙门古街入口处看到一块“洛阳市先行赔付试点单位”立牌，上面标注有先行赔付方案、先行赔付承诺书等内容。“签订《先行赔付承诺书》的商家店内悬挂有《先行赔付公示牌》，上面有古街管理方的服务热线。”洛龙区市场监管局副局长代腾飞说，一旦发生消费纠纷，消费者可以拨打服务热线第一时间联系古街管理方，工作人员将在接到投诉后15分钟内响应。与此同时，消费者还可以进行线上投诉，通过龙门古街微信或支付宝的付款消费后台、微信公众号等随时提交投诉申请与相关证据，平台承诺在2小时内进行受理。

那么，哪些情况适用于消费投诉先行赔付？洛报融媒记者了解到，因商家提供的商品或服务存在质量问题，给消费者造成直接经济损失，以及法律法规规定商家应当赔偿消费者的其他损失，都属于先行赔付的范围。比如餐饮方面，主要包括食品、食材变质过期、餐品未明码标价、多收费用、卫生条件不达标等；旅游纪念品方面，主要包括商品质量问题、假冒伪劣、价格欺诈等；住宿方面，主要包括房间卫生不达标、设施设备损坏影响使用、未按约定提供服务等。