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车位120多个！史家湾站地面停车场投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 11:38
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　　1日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，史家湾地铁站地面停车场已投用。

　　该停车场紧邻地铁史家湾站A口，规划车位120余个，全天候开放，以“智能缴费+24小时监控”模式为市民和游客服务。

　　该停车场收费标准为：实行计次收费，小型汽车白天3元/次，夜间10元/次；中型汽车：白天5元/次，夜间10元/次。7:00-23:00执行白天收费标准，23:00-次日7:00执行夜间收费标准24小时跨时段按过夜收费标准收取，新能源汽车在以上收费标准基础上减半收取。30分钟内停车免费。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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