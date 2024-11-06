洛阳两级法院坚持调解优先化解房屋买卖纠纷

昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，向社会发布全市两级法院房屋买卖案件审理情况。

昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，向社会发布全市两级法院房屋买卖案件审理情况。

去年以来，我市两级法院充分发挥司法审判职能作用，主动防范化解重大风险，规范房地产买卖秩序、优化交易市场环境，依法妥善审理好房屋买卖合同纠纷案件，积极保障购房群众切身利益，持续推动我市房地产行业经济持续、健康发展。

2024年至今，我市两级法院共受理房屋买卖合同纠纷1097件，审结912件。在所审结案件中，开发企业与购房人之间的房屋买卖合同纠纷案件有802件，个人之间的二手房买卖合同纠纷案件有110件。

市中级人民法院有关负责人介绍，全市两级法院坚持调解优先，探索解纷举措，实质化解矛盾纠纷。两年来，房屋买卖合同纠纷案件调撤率达58.81%，超过一半的案件以当事人达成和解、撤回起诉或者上诉的方式结案，助力实现案结事了人和。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王雨潇）