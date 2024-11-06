洛阳老城区打造“和事老城”矛盾纠纷化解品牌

“本以为很麻烦，没想到调解员这么快就给我解决了订金问题。”近日，在老城区“和事老城”洛邑古城工作站点，一起游客与汉服店的订金退还纠纷通过调解仅用一小时便成功化解。

“本以为很麻烦，没想到调解员这么快就给我解决了订金问题。”近日，在老城区“和事老城”洛邑古城工作站点，一起游客与汉服店的订金退还纠纷通过调解仅用一小时便成功化解。

处理矛盾、化解纠纷是社会治理的重要内容。近年来，老城区积极践行新时代“枫桥经验”，牢固树立“只进一扇门，最多跑一地”理念，打造老城区社会治安综合治理中心。作为该中心的核心品牌，“和事老城”通过构建“全科门诊”式调解体系，推动矛盾化解“一站式”服务。

“过去，群众遇到矛盾纠纷不知道去哪里解决，一旦涉及多个部门的矛盾纠纷，很容易引起互相推诿扯皮。”老城区平安建设促进中心副主任吉晓璐介绍，“和事老城”创新整合了法院、检察院、公安、司法等13个部门资源，采取“常驻+轮驻”工作机制，形成“中心吹哨、部门报到”的联动治理格局。在这里，群众可同时获得法律咨询、劳动维权、纠纷调解等全流程服务。

家住老城区的许大爷生前有两任妻子，共育有四个子女。许大爷去世后，由于家庭关系复杂，四个子女对安置房的分配产生了分歧，几方各执一词，多次沟通无果。就在矛盾愈演愈烈之际，“和事老城”微法庭及时调用法院资源，介入矛盾调解。

“调解过程中，法官以法律为准绳，以亲情为纽带，耐心倾听各方诉求，细致讲解继承法的相关规定，明确每位继承人的合法权益。同时，社区工作人员还积极引导子女们回忆父亲生前的点滴，唤醒血脉亲情。经过多次调解，最终达成令各方都满意的方案。”吉晓璐说。

除了线下调解，“和事老城”还依托区社会治理指挥服务平台，多渠道融合智慧终端数据，运用微信、电子邮箱、“洛安码”等渠道，线上广泛收集群众诉求，实现群众诉求“一网办”、矛盾隐患“一网清”、办理过程“一网查”，提升群众诉求化解和风险隐患预警的数字化能力。

截至目前，“和事老城”平台已累计服务14779人次，其中咨询8728件，主要内容为法律咨询、经济纠纷、遗产继承公证、委托书公证、债权纠纷、劳动争议等，受理矛盾纠纷6051件，办结5943件。

“下一步，将持续探索社会治安综合治理的新路径，通过规范建设、协同联动、智慧赋能等措施，实现从服务‘最后一公里’向‘零距离、面对面’转变，跑出矛盾纠纷化解‘加速度’。”吉晓璐说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫）