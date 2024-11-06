全省社科联协作会在洛召开

26日至昨日，2025年全省社科联协作会暨全省社科联系统出彩河南故事宣讲会在洛召开。

26日至昨日，2025年全省社科联协作会暨全省社科联系统出彩河南故事宣讲会在洛召开。

省社科联党组成员、副主席姚迎霞出席会议并讲话，市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并致辞。各市社科联负责人、出彩河南故事宣讲人等90多人参加会议。

会议以“深入学习贯彻习近平文化思想，为谱写中国式现代化河南篇章贡献社科力量”为主题展开交流研讨，并实地考察了龙门实验室、文化产业特色乡村魏坡村。

在工作交流会上，与会的省、市社科联有关负责同志就牢牢把握新时代文化建设的根本遵循，主动融入发展大局，有力服务“四高四争先”，培育打造有影响力的社科工作品牌，推动新时代社科工作高质量发展进行了深入分享交流。

在宣讲会上，18位宣讲人围绕“突出地方特色文化 讲好出彩河南故事”，先后作了生动精彩的宣讲。宣讲突出学习贯彻习近平文化思想这条主线，聚焦“建设社会主义文化强国”，讲述具有地方特色的、正面的、鼓舞人心的传统文化故事，通过小故事充分展现我省深厚的历史文化底蕴，让公众感受到传统文化的独特魅力和内涵。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李培桓)