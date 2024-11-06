牡丹育发、空中成像、植物囊泡……洛阳发布推广科创成果！

建设全国最大的植物外囊泡生产线，萃取牡丹精华制作育发保健液，世界领先空中悬浮成像技术落地……27日，2025年洛阳市科创成果直通车暨瀍河区政策宣讲培训专场活动上，洛阳市企业、科研院所发布一系列产学研成果，为科技成果转化现实生产力增添新动力。
建设全国最大的植物外囊泡生产线，萃取牡丹精华制作育发保健液，世界领先空中悬浮成像技术落地……27日，2025年洛阳市科创成果直通车暨瀍河区政策宣讲培训专场活动上，洛阳市企业、科研院所发布一系列产学研成果，为科技成果转化现实生产力增添新动力。
建设全国最大的植物外囊泡生产线，萃取牡丹精华制作育发保健液，世界领先空中悬浮成像技术落地……27日，2025年洛阳市科创成果直通车暨瀍河区政策宣讲培训专场活动上，洛阳市企业、科研院所发布一系列产学研成果，为科技成果转化现实生产力增添新动力。
科技成果转化真金白银，关键要从“实验室”走向“生产线”。该活动以“科创之钥 智启未来”为主题，由洛阳市科技局、瀍河区政府等主办，旨在助力企业深化产学研合作，推动科技创新政策精准落地，加快培育新质生产力。
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