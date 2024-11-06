注意！职工医保大额补充医疗保险费征缴本月底结束

27日，记者从洛阳市医保局获悉，职工医保大额补充医疗保险费征缴期将于3月31日截止，提醒相关企事业单位、灵活就业人员可向属地医保经办机构提出缴费申请，申请通过后可通过各税务大厅窗口、河南税务App支付宝等方式缴费。

27日，记者从洛阳市医保局获悉，职工医保大额补充医疗保险费征缴期将于3月31日截止，提醒相关企事业单位、灵活就业人员可向属地医保经办机构提出缴费申请，申请通过后可通过各税务大厅窗口、河南税务App支付宝等方式缴费。

缴费方式：参保单位缴费方式同基本医疗保险(含生育)缴费方式保持一致，可通过税务部门缴费渠道一并缴纳。

灵活就业参保人员可根据个人需要，自主选择线上、线下缴费渠道缴纳费款。

线上缴费：可通过“河南税务”App、支付宝“河南税务”小程序、微信“河南税务”公众号或小程序、微信“洛阳税务公众号”等。

线下缴费：缴费人可持有效身份证件，就近到有代收资质的12家商业银行网点(如中国银行、中原银行等)办理个人缴费或签订批扣协议，也可持有效身份证件到当地办税服务大厅或自助办税终端缴费。

需要提醒的是，相关企事业单位、灵活就业人员一定要向属地医保经办机构提出缴费申请后(数据上传后可能需要等待1天)再及时缴费。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱）