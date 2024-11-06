好消息！洛阳“医保钱包”功能全面上线

27日，洛报融媒记者从洛阳市医保局获悉，我省“医保钱包”功能已全面上线。参保人可通过该功能进行医保费代缴、跨省共济、医疗费用结算等。

27日，洛报融媒记者从洛阳市医保局获悉，我省“医保钱包”功能已全面上线。参保人可通过该功能进行医保费代缴、跨省共济、医疗费用结算等。

据了解，“医保钱包”是医保部门为加强医保个人账户资金流动而开设的资金账户，主要用于近亲属间医疗费用结算、医保费代缴、跨省共济等业务场景。

洛阳市医保局相关负责人说，“医保钱包”最主要的功能是共济与消费。共济是共济人(开通“医保钱包”的参保人)可以将其个人账户或者“医保钱包”中的资金，转到配偶、父母或子女等近亲属成员的“医保钱包”中。消费是指“医保钱包”持有人使用“医保钱包”中的资金支付医疗费用、医保缴费等。需要注意的是，使用“医保钱包”，需要转账人与收款人的地区均开通了“医保钱包”功能，才能进行上述操作。

洛报融媒记者了解到，截至目前，全国已有17个省(自治区、直辖市)的146个统筹区开通了“医保钱包”，其中河南、河北、安徽等7省实现全省覆盖。

“医保钱包”具体开通方法为：下载安装“国家医保服务平台”App，并注册登录；进入“医保钱包”模块，激活账户；通过“转账申请”功能，向已开通“医保钱包”的近亲属转账。

同时，“医保钱包”的转账不受险种的限制，职工和居民之间可以自由互转，资金实时到账，且没有手续费。

洛阳市医保局相关负责人表示，“医保钱包”是深化医保改革、优化服务体验的重要措施，旨在解决参保人个人账户资金使用不灵活、家庭共济难等问题。洛阳市将持续拓展应用场景，提升群众就医购药的便利性，推动医保事业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图)