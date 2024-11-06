为您带来舒适乘车体验 洛阳“牡丹香车”上线

为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节的到来，27日，洛阳市精神文明建设促进中心联合洛阳出租汽车行业协会，在牡丹阁广场向巡游出租车及网约车赠送牡丹香薰挂件。挂上牡丹香薰挂件的“牡丹香车”，更具洛阳特色，也将为游客带来更加舒适的乘车体验。

为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节的到来，27日，洛阳市精神文明建设促进中心联合洛阳出租汽车行业协会，在牡丹阁广场向巡游出租车及网约车赠送牡丹香薰挂件。挂上牡丹香薰挂件的“牡丹香车”，更具洛阳特色，也将为游客带来更加舒适的乘车体验。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨玉明 文/图)