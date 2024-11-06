超全“宠客”指南！洛阳热门牡丹园周边停车、服务保障来了

为了提升市民游客的游赏体验，近日，洛阳市城市管理局通过系统谋划、前期摸排、精细化管理，推出系列“宠客”指南，涉及热门牡丹观赏园周边的机动车、非机动车停车服务、公厕分布和秩序保障等，快快收藏吧！

为了提升市民游客的游赏体验，近日，洛阳市城市管理局通过系统谋划、前期摸排、精细化管理，推出系列“宠客”指南，涉及热门牡丹观赏园周边的机动车、非机动车停车服务、公厕分布和秩序保障等，快快收藏吧！ “唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”眼下，洛阳各牡丹观赏园内，早期牡丹陆续开放，盛花期进入倒计时。 为了提升市民游客的游赏体验，近日，洛阳市城市管理局通过系统谋划、前期摸排、精细化管理，推出系列“宠客”指南，涉及热门牡丹观赏园周边的机动车、非机动车停车服务、公厕分布和秩序保障等，快快收藏吧！ 隋唐城遗址植物园 隋唐城遗址植物园位于洛阳市洛龙区，共有西门、北门、南门三个出入口，其中西门附近有洛阳地铁2号线“隋唐园”站。 目前，在现有公共停车场的基础上，洛阳城管部门通过充分挖掘，新设道路内临时停车区、临时商业区等，让来客“不迷路”。 点击查看高清图 点击查看高清图 点击查看高清图 一、公厕 (一)园外公厕 公厕1：古城路与市府西街交叉口南50米路东 公厕2：宜人路与市府东街交叉口北50米路西 公厕3：古城路与厚载门街交叉口西南角 公厕4：宜人路与厚载门街交叉口西北角 公厕5：太康路与市府西街交叉口西北角 公厕6：太康路与长兴街交叉口南100米路东 公厕7：王城大道与积翠南街交叉口西南角 公厕8：积翠南街与英才路交叉口西南角 公厕9：积翠南街与滨河南路交叉口东南角 公厕10：王城大道与美茵街街交叉口西北角 公厕11：王城大道与美茵街街交叉口西200米路南 公厕12：凝碧南街与龙兴街交叉口东150米路北 (二)园内公厕 公厕1：西门内广场(距离西门广场30米) 公厕2：水景园内(距离西门广场20米) 公厕3：月季园内(距离北门广场50米) 公厕4：北门内广场(距离北门广场20米) 公厕5：绚秋园方湖东(距离北门广场30米) 公厕6：滴翠湖北时代轴线(距离南门广场35米) 公厕7：九色台东北角(距离西门广场30米) 公厕8：牡丹科技园内(距离西门广场30米) 公厕9：南北一级路南段滴翠湖入水口(距离西门广场30米) 公厕10：南门广场(距离南门广场30米) 公厕11：北门外广场东侧南(北门广场20米) 公厕12：北门外广场西侧(距离北门广场30米) 公厕13：北门文博广场中(距离北门广场20米) 公厕14：外来园西侧(距离西门广场30米) 公厕15：滴翠湖南码头(距离西门广场30米) 公厕16：北门广场最东侧(北门广场20米) 公厕17：办公区域二楼、三楼(距离西门广场5米) 二、停车场 ●隋唐遗址植物园北门 1.公共停车场 ①文博广场公共停车场 位置：隋唐遗址植物园北门西侧 车位：242个 ②文博路公共停车场 位置：隋唐遗址植物园北门正对面，文博路北侧，洛阳市博物馆西侧 车位：388个 ③洛阳市博物馆公共停车场 位置：洛阳市博物馆东西两侧 容量：89个 ④聂泰路公共停车场 位置：聂泰路与文博路交叉口向北200米路东 车位：324个 ⑤聂泰路社会停车场 位置：聂泰路与文博路交叉口向北100米路东 车位：121个 ⑥隋唐城路公共停车场 位置：隋唐城路与文博路交叉口向北200米路东 车位：65个 2.道路内临时停车区(请以现场引导为准) ①文博路 路段：文博路两侧(不含洛阳市博物馆南门路北侧) 车位：120个 ②隋唐城路 路段：隋唐城路与文博路交叉口南北各300米内路两侧 车位：287个 3.非机动车停车区 ①文博路两侧(不含洛阳市博物馆南门路北侧) ②隋唐城路与文博路交叉口南300米内路两侧 4.临时商业 位置1：隋唐植物园北门入口两侧各50米内 位置2：文博路公共停车场东侧 ●隋唐遗址植物园南门 1.公共停车场 ①隋唐植物园南门公共停车场 位置：隋唐遗址植物园南门 车位：120个 ②龙城双语小学东侧临时停车场 位置：古城路与市府西街交叉口南200米路西 车位：150个 ③龙瑞B区停车场 位置：古城路与金城寨街交叉口东南角 容量：101个 ④龙瑞C区停车场 位置：古城路与长兴街交叉口西南角 车位：31个 ⑤从政坊公共停车场 位置：从政坊游园南侧(古城路与聂泰路交叉口向北70米路东) 车位：253个 2.道路内临时停车区 ①市府东街 路段：市府东街两侧(古城路至宜人路段) 车位：62个 ②市府西街 路段：市府西街两侧(古城路至宜人路段) 车位：70个 3.非机动车停车区 古城路两侧(永泰街至长兴街段) 4.临时商业 位置：隋唐植物园南门停车场西侧园路200米内 ●隋唐遗址植物园西门 1.公共停车场 ①隋唐植物园西门临时停车场 位置：隋唐遗址植物园西门南侧 车位：452个 ②隋唐植物园西门公共停车场 位置：隋唐遗址植物园西门 车位：37个 ③隋唐园站地铁口 位置：隋唐遗址植物园西门隋唐园站地铁口 车位：67个 ④熙市奥特莱斯地下停车场 位置：古城路辅路由东向西进入王城大道辅路后向北100米路东 容量：700个 ⑤盛唐喜达汇临时停车场 位置：王城大道与美茵街交叉口西南角 车位：144个 2.道路内临时停车区 王城大道 路段：隋唐植物园西门王城大道两侧(积翠南街至美茵街段) 车位：206个 3.非机动车停车区 ①王城大道与积翠南街交叉口南路西120米内 ②隋唐遗址植物园西门以南王城大道东侧200米内 4.临时商业 位置：隋唐植物园西门水渠西侧，沿水渠从西门向南至王城大道辅路 [3] 下一页 尾页 [1] [2]