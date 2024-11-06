洛阳文旅大餐上新，神都四月精彩不断！

从“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”到“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，从“何人不爱牡丹花，占断城中好物华”到“天下真花独牡丹”，自古以来，盛开在诗词歌赋中的牡丹花事，正是古人对花中“顶流”——牡丹情有独钟的真实写照。

从“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”到“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，从“何人不爱牡丹花，占断城中好物华”到“天下真花独牡丹”，自古以来，盛开在诗词歌赋中的牡丹花事，正是古人对花中“顶流”——牡丹情有独钟的真实写照。

时至今日，一年一度的牡丹盛会将再次绽放神都，隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山景区以及宜人坊营地分别推出“神都牡丹季”“花神临峡 牡丹送福”“舟行黄河 花香四月”“天街乐学奇妙游”四项特色主题文旅活动，共迎第42届中国洛阳牡丹文化节，在4月1日至5月5日期间，为世界各地的游客打造丰富多彩的文旅大餐。

来隋唐洛阳城，浸享“神都牡丹季”

4月1日至5月5日，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)将开启“神都牡丹季”特色主题活动，以“穿越千年·幻梦神都”为主题，打造独属于隋唐洛阳城特色的系列活动，打造梦幻的牡丹花海、精彩的幻面舞会、特色的幻术表演，让游客仿佛置身于隋唐时期神都的幻像当中。围绕“一场神都盛会、三大演艺、三场活动、三种赏花方式”为你提供独特的游览体验。

(图一：隋唐洛阳城宫城区景区)

神都“定制”盛会，打造来洛宾朋的仪式感。4月10日至30日期间的每周六、日晚上19:00，应天门北广场将上演一场春日盛会，以宫廷面具+互动的形式，复原展示宫廷幻面仪式，与现场的市民游客一起沉浸式享受独属于神都的仪式感。

(图二：演员在应天门北广场进行国风表演)

好戏开演，三大演艺花样上新。4月10日至5月5日，应天门上演《武皇登基》，明堂开启《武皇临朝》，4月10日至30日，九洲池牡丹文化节特别版“神都相遇”实景演出精妙绝伦、栩栩如生，带给你沉浸式的游赏体验。

(图三：隋唐洛阳城明堂常态化国风演艺现场)

华流才是顶流，三场“国风”盛宴落地神都。“神都洛阳大唐赋”发布会集合“唐妮儿”选拔赛、“大唐赋”演艺升级发布会两场活动。4月3日，备受瞩目的金玺奖中国传统服饰模特大赛暨首届“唐妮儿”形象宣传大使选拔赛，将在隋唐洛阳城九洲池举办复赛、决赛以及颁奖典礼，“唐妮儿”选拔赛的报名工作自今年2月底启动，受到全球多个国家的关注，目前，已有中国、荷兰、韩国、澳大利亚、法国等多个国家的选手共5500人报名，隋唐洛阳城景区为本次活动的共同主办单位之一；4月5日，神都洛阳“大唐赋”暨2025隋唐洛阳城演艺造型升级发布会将在隋唐洛阳城九洲池举行。

4月12日，“寻洛十三朝”主题大秀将在应天门拉开帷幕，以复原十三朝的服饰妆容为主线，将洛阳十三朝的风云变幻、盛世风华一一重现，演绎中式美学。

4月18日至20日，汉服时装周将在九洲池上演，现代与汉服元素相融合，让你在游园过程中，感受古今辉映，入梦神都的独特氛围。

(图四：身着汉服的“唐妮儿”在九洲池游览 董书繁 拍摄)

四月的洛阳，赏牡丹是头等大事。在隋唐洛阳城你可以体验三种赏花方式，应天门序厅落下浪漫花瓣雨；明堂天堂内千盆牡丹争奇斗艳，户外牡丹与隋唐洛阳城建筑交相辉映，找准点位，与洛阳两大“顶流”同框；移步九洲池，你可以夜赏牡丹，解锁赏花新体验(根据往年花情，预计九洲池园区中期花品在4月7日至10日左右开放，九洲池百年牡丹将在4月中旬左右相继开放)。

(图五：身着汉服的舞者伴随花瓣雨起舞)

隋唐洛阳城的精彩远不止于此，隋唐洛阳城应天门3D投影秀在活动期间每周五、六、日晚20:30继续上映，数名国风达人将于4月12日齐聚隋唐洛阳城、天堂四层“牡丹宫宴”持续精彩开启、应天门一层序厅尚衣局推出“租汉服，送妆造”福利活动、隋唐洛阳城官方文创店上新特色文创产品，让你体验神都全新玩法。

来龙潭大峡谷，体验“花神临峡 牡丹送福”

4月5日至4月15日，龙潭大峡谷景区将开展“花神临峡牡丹送福”主题活动。在这里你可以邂逅身着古装的牡丹花神，与花神互动还有机会收获牡丹花。

(图六：龙潭大峡谷景区)

除了牡丹文化节的特色活动，这里的4K级无修春天“滤镜”也值得打卡，龙潭大峡谷是一条以典型的红岩嶂谷群地质地貌景观为主的峡谷景区，进入峡谷，你可以邂逅自带“裸眼3D”的奇石，这些石壁远看像刀切豆腐般齐整的赤红岩壁，凑近了才发现藏着海浪状的花纹，据护林员说这是12亿年前的古海遗迹。

(图七：龙潭大峡谷景区)

还有自带“美颜参数”的山花让你目不暇接，峭壁上的连翘黄得像冬日里的一抹暖阳，石阶边的二月蓝紫得像是打翻的颜料罐，岩缝里钻出的粉色山桃，撑起了整片山坡的“少女心”。

来荆紫仙山，感受“舟行黄河 花香四月”

荆紫仙山景区四周群山耸峙，其主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，壁立万仞，是观赏黄河小浪底水库两岸风光的绝佳景点，是大黄河旅游带上一颗璀璨的明珠。

(图八：荆紫仙山景区)

四月的荆紫仙山美不胜收，景区内山桃花、连翘花、刺玫花交替开放，呈现一派多彩春景，同时景区上新游船、山地滑道车、马卡龙索道等多项体验项目，让你舟游黄河感受浩瀚自然、万千气象；让你山谷冲刺，体验风驰电掣的畅快，让你与自然风光来一场全新的邂逅。

来宜人坊营地，探秘“天街乐学奇妙游”

4月1日至4月30日，隋唐洛阳城天街与宜人坊营地之上，将推出“天街乐学奇妙游”主题活动，带领研学青少年和各地游研学团队探寻历史遗迹，感知文化魅力。

(图九：宜人坊营地)

针对不同年龄、多个国家的研学对象，宜人坊营地推出以幼儿园小朋友为主的“神都探宝考古奇遇”考古营、面向低年级学生的“夏都奇遇唐彩探寻”主题单日营、适合高年级学生的“茶踪少年行”“生态解密-蓝海守护计划”等特色主题营会。同时在本届牡丹文化节期间，宜人坊营地还将举办以“河洛飞花”为主题的传统河洛非遗手艺体验活动，展示非遗文化魅力，弘扬民族传统文化。

(图十：往年宜人坊营地牡丹花开美景)

同时，宜人坊营地一期也将对外免费开放，遛娃、露营、赏花、拍国风大片......解锁亲子城市微度假。

洛城四月、牡丹盛放。来隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山景区以及宜人坊营地，品神都花式文旅大餐，感受“花YOUNG洛阳城”。