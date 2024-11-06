让企业与楼宇“共上一层楼”

盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米，进驻企业超7000家，培育“亿元楼”5栋，重点推动开元湖片区等6大楼宇经济核心区域建设……今日洛阳，一个个优质企业上楼入户，一幢幢高楼化身“不冒烟的工厂”，企业与楼宇正以“双向奔赴”的姿态，展现出“共上一层楼”的勃勃生机。

盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米，进驻企业超7000家，培育“亿元楼”5栋，重点推动开元湖片区等6大楼宇经济核心区域建设……今日洛阳，一个个优质企业上楼入户，一幢幢高楼化身“不冒烟的工厂”，企业与楼宇正以“双向奔赴”的姿态，展现出“共上一层楼”的勃勃生机。

以楼聚产，以产兴城。作为一种集约化经济形态，楼宇经济有着综合体、高密度、高复合、高效益等特点，其以服务实体经济为基础，在优化产业结构、促进就业创业、吸引年轻人口集聚、提升城市功能品质等方面发挥着重要作用。特别是在土地资源有限、城市由规模扩张转向内涵发展的今天，通过做强楼宇经济，向立体空间要效益已成为城市高质量发展的必答题。

楼宇经济的本质是产业生态的培育。这些年，我们坚持“一楼一策”，为城市楼宇经济谋划产业方向、制定支持措施，让全市楼宇经济逐步形成以商贸服务类为主，涵盖金融、科技、文旅文创等多元业态的生态效应。比如863创智广场，探索推动楼宇内企业之间、产业之间的资源匹配、产业链互补，形成楼宇经济内循环，截至目前，已进驻企业近400家，培育河南省科技“瞪羚”企业1家、省级“专精特新”企业1家、河南省创新型中小企业25家、市级以上企业研发平台45个；再如中成九都城金融中心，依托楼宇特色、发力金融优势，进驻的33家企业中，金融类企业就有21家，形成资本“蓄水池”，一栋楼，去年税收超5000万元……企业进得来、留得下，产业“上下楼”即“上下游”，“一楼一业”的精准定位，不仅避免了同质化竞争，更让企业找到量身定制的成长空间，与楼宇、城市同频向上。

转动“空间魔方”，掘金“空中富矿”。当前，我市正在编制《洛阳市楼宇经济发展规划》。在此基础上，进一步创新思维理念，选准主攻方向，出台支持政策，打造一批产业集聚度高的专业化楼宇，我们定能让林立的高楼促进就业创业、吸引集聚青年，与城市一同“拔节生长”。（洛平）