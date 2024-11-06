洛阳市人民代表大会常务委员会关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议时间的决定

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定：洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议于2025年3月31日召开。如需调整代表大会召开时间，授权市人大常委会主任会议研究决定，并向社会公布。

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定：洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议于2025年3月31日召开。如需调整代表大会召开时间，授权市人大常委会主任会议研究决定，并向社会公布。 洛阳市人民代表大会常务委员会关于召开洛阳市

第十六届人民代表大会第四次会议时间的决定

（2025年3月26日洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过） 洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定：洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议于2025年3月31日召开。如需调整代表大会召开时间，授权市人大常委会主任会议研究决定，并向社会公布。