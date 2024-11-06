昨日，市十六届人大常委会举行第十九次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。 昨日，市十六届人大常委会举行第十九次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。 会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了十四届全国人大三次会议精神，以及省委、市委有关会议精神。 会议听取审议了《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例(草案)》，听取审议并表决通过了开展全民健康管理治未病2025年度专项监督、开展促进洛阳特色餐饮高质量发展打造“洛阳味道·2025”专项行动的决定，以及关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议相关事宜。 会议表决通过了关于接受徐衣显同志辞去洛阳市人民政府市长职务的决定。 会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，准确把握十四届全国人大三次会议部署要求，有力有序做好2025年各项工作，着力提高立法质量，提升监督效能，深化代表工作，增强新闻宣传质效，切实把大会精神转化为人大依法履职的生动实践。要充分发挥人大职能作用，围绕市委中心大局和人民群众关切期盼，依法行使立法、监督、重大事项决定等职权，统筹推动洛阳三彩立法、全民健康管理“治未病”、打造“洛阳味道”专项行动等重点工作落地见效，为助推经济社会高质量发展作出积极贡献。要牢固树立以人民为中心的发展思想，健全完善人民群众反映问题处理的制度办法，加强监督检查和跟踪问责，推动形成全过程闭环办理，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。要积极做好市十六届人大四次会议筹备组织等各项工作，严格落实中央八项规定精神，统筹协调各方力量，认真完成大会各项任务，及时把省委、市委决策部署转化为全市人民共同意志。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)