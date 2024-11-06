欧家碧：把姚黄比下去（诗词小说里的国色天香）

最近去公园赏花，不知您可曾留意？一些牡丹花枝上有细绳子挂着的粉色小牌子。

最近去公园赏花，不知您可曾留意？一些牡丹花枝上有细绳子挂着的粉色小牌子。我曾拿起一个牌子看，上面写着“红狮、十八、大红、首案、雨后、紫兰”，都是牡丹 花名。从欧阳修作《洛阳牡丹记》至今，近千年来，有些牡丹花一直大名鼎鼎，比如姚黄、魏花，又如欧家碧、玉楼春，后二者还与染色牡丹有关。

“染色牡丹”欧家碧

上期我们讲了花王姚黄的故事，以及牛家黄、女真黄的“传奇”。(详见本报3月24日A13版)在姚黄问世之初，西京留守李迪开始派专人给宋仁宗进献牡丹鲜切花，每次不过姚黄、魏花几朵而已。真不是李大人小气，而是当时这花确实稀罕，全洛阳城一年也开不了几朵。

大约半世纪后，宋神宗在位的最后几年，洛阳城里知名的花圃中，已辗转嫁接了许多姚黄，但只有洛水北岸的姚黄年年开花，且隔年才能开出千瓣花。又过了约四十年，到了宋徽宗宣和年间，洛阳花工培育出新的牡丹品种，比姚黄还要金贵，名曰欧家碧。

据北宋《墨庄漫录》记载，当时洛阳花工选中了几种白牡丹进行“染色”，也不知用了什么肥料什么药，“壅培于白牡丹如玉千叶、一百五、玉楼春等根下”，到了次年春天牡丹花开，那一株株白牡丹花枝上，竟绽放出浅碧色的花朵，取名为欧家碧。

白牡丹变成绿牡丹，自然也要年年进贡，其价在姚黄之上！北宋皇帝爱花，规定在朝会、赐宴、游幸等诸多场合都要戴花，并时不时按品级给群臣赐花，这欧家碧，据说宋徽宗曾赐与近臣，晚年的蔡京说不定见过，关系远的就没这福气了。

奇名白花“一百五”

培育欧家碧，花工选用的是白牡丹玉千叶、一百五、玉楼春。欧阳修作《洛阳牡丹记》时，洛阳已有一百五。另两种白牡丹出现较晚，后被收入周师厚的《洛阳牡丹记》。

一百五这个名字着实奇特，其与花朵数目无关，与花朵颜色亦无关，而是与开花时间有关。牡丹又名谷雨花，因其常在谷雨节气前后开放，一百五比其他牡丹早开半个月之久，常常在寒食节就绽放了。古人从冬至日开始数日子，数到一百零五日便是寒食节，因此寒食节又称一百五。开在寒食节的白牡丹，自然得了这么个有趣的芳名。

据明代《群芳谱》介绍，一百五牡丹古名“灯笼”，是重瓣白牡丹的代表，其花冠大如碗，花瓣长约三寸，花蕊呈黄色，花心深檀色。每年春天，当一百五开始吐露芬芳时，洛阳人就知道，再过半个月便可参与那盛大的赏花狂欢节了。

据周师厚记载，欧阳修的《洛阳牡丹记》成书不久，洛阳便有了白牡丹玉千叶。宋仁宗景祐年间，洛阳人范雍家中开出“莹洁如玉，温润可爱”的白牡丹，花瓣纤细繁密。这花后来也像姚黄一样多被嫁接，但开出千瓣花始终不易。

就在周师厚作《洛阳牡丹记》前两年，千叶白花玉楼春“生于河清县(今孟津一带)左氏家”。这花与女真黄同时期问世，同样是河南府尹文彦博取的名字。用以上三种名贵的白牡丹培育出来的欧家碧，难怪比姚黄还金贵。

有技术亦有魔术

玉楼春的花型特别，“有楼子之状”，即多朵单花重叠而上下分层，这一类牡丹又称楼子牡丹。

关于楼子牡丹，还有一种说法，是指在楼前的高大树木上嫁接牡丹，待其开花，人们便可登楼观赏。据明代《花里活》记载，张茂卿家西园有一座楼，四周栽满各种奇花异卉，他曾请花师将牡丹嫁接在楼旁的香椿树上，暮春时节，香椿枝头牡丹花开，引得楼上宾客争相“推窗玩焉”。

洛阳牡丹后来流传到江南，嫁接楼子牡丹的技术也随之传播开来。据明代《菽园杂记》载，宋元时期，江南不少富贵人家在楼前种树，于树梢嫁接牡丹，“花时登楼赏玩”。

以上讲的白牡丹变绿牡丹、香椿树梢开牡丹，靠的皆是花工、花师实实在在的技术，接下来这个就不一定了。

许多古籍中都有染牡丹花的奇事，主人公是韩愈家族中的一个晚辈。在《唐才子传》中他叫韩湘，曾中进士，有染花之绝技；在《太平广记》中，此人不知名姓，“幼而落拓，不读书，好饮酒”，自称能把牡丹由红染绿，或使一朵牡丹开出五种颜色。

一年秋末冬初，他在吏部后堂前挑了一丛白牡丹，一连七天，每天早晚都用紫矿、朱红等处理牡丹根部，完成后重新培土。待来年花开，这丛牡丹果真开出数种颜色，神奇的是，每朵花上还有两句韩愈的诗：“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。”

哎哟，这就不光靠技术，恐怕还得用魔术了！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）